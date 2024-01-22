Kupada eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Süper Lig'den Fatih Karagümrük, Hatayspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Antalyaspor, Başakşehir, Gaziantep FK, Samsunspor, Fenerbahçe, Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray, 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den 24Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer aldı.
Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor
Başakşehir-Hatayspor
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Antalyaspor-Beşiktaş
Karagümrük-Samsunspor
Ankaragücü-Erzincanspor
Galatasaray-Bandırmaspor
Gaziantep FK-Fenerbahçe