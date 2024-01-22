Spor

Kupada eşleşmeler belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da rakipleri belli oldu.

14:00 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:46 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye Kupası
Türkiye Kupası

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.


Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.


Süper Lig'den Fatih Karagümrük, Hatayspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Antalyaspor, Başakşehir, Gaziantep FK, Samsunspor, Fenerbahçe, Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray, 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den 24Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer aldı.


İşte son 16 eşleşmeleri:

Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor

Başakşehir-Hatayspor

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Antalyaspor-Beşiktaş

Karagümrük-Samsunspor

Ankaragücü-Erzincanspor

Galatasaray-Bandırmaspor

Gaziantep FK-Fenerbahçe







#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Beşiktaş
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