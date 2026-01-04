İtalya Serie A 18. haftasında Lazio evinde Napoli’yi konuk ediyor.
İtalya Serie A 18. haftasında Lazio evinde Napoli’yi konuk ediyor. Bugün saat 14.30’da oynanacak karşılaşma S SPORT Plus, S SPORT 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Lazio - Napoli maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
İtalya Serie A 18. haftasında Lazio ve Napoli karşı karşıya geliyor. Lazio - Napoli maçının canlı skor ve canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
LAZİO - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Lazio - Napoli maçı bugün saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma S SPORT Plus, S SPORT 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
LAZİO - NAPOLİ CANLI SKOR
LAZİO - NAPOLİ CANLI İZLE
