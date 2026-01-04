Yeni Şafak
Lazio - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

13:204/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
İtalya Serie A 18. haftasında Lazio evinde Napoli'yi konuk ediyor.
İtalya Serie A 18. haftasında Lazio evinde Napoli’yi konuk ediyor. Bugün saat 14.30’da oynanacak karşılaşma S SPORT Plus, S SPORT 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Lazio - Napoli maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İtalya Serie A 18. haftasında Lazio ve Napoli karşı karşıya geliyor. Lazio - Napoli maçının canlı skor ve canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

LAZİO - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Lazio - Napoli maçı bugün saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma S SPORT Plus, S SPORT 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

LAZİO - NAPOLİ CANLI SKOR

LAZİO - NAPOLİ CANLI İZLE

Lazio - Napoli maçını canlı izlemek için


