Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Alman orta saha Leon Goretzka, 8 yıl sonra Bayern Münih'ten ayrılıyor. Yıldız ismin gelecek sezon forma giyeceği takım açıklandı.
Alman devi Bayern Münih'te 8 yıl sonra Leon Goretzka için ayrılık vakti geldi.
Ocak ayında Atletico Madrid’e transferi son anda gerçekleşmeyen, adı bir dönem Galatasaray ile de anılan tecrübeli orta saha, sezon sonunda Bayern’e veda etmeye hazırlanıyor.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Bayer Leverkusen Goretzka ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Almanya’da kalmaya sıcak bakan yıldız oyuncunun, Leverkusen’in sportif projesinden etkilendiği belirtildi.
Öte yandan İtalya’dan Milan, Türkiye’den ise Fenerbahçe ve Galatasaray’ın devrede olduğu; ancak bu kulüplerin transferi bitirebilmesi için oldukça iddialı bir teklif sunmaları gerektiği ifade edildi.
Bu sezon Bayern formasıyla 30 maçta 1455 dakika süre alan Goretzka, 2 golle skor katkısı verdi.