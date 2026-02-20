Ocak ayında Atletico Madrid’e transferi son anda gerçekleşmeyen, adı bir dönem Galatasaray ile de anılan tecrübeli orta saha, sezon sonunda Bayern’e veda etmeye hazırlanıyor.

Öte yandan İtalya’dan Milan, Türkiye’den ise Fenerbahçe ve Galatasaray’ın devrede olduğu; ancak bu kulüplerin transferi bitirebilmesi için oldukça iddialı bir teklif sunmaları gerektiği ifade edildi.