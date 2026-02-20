Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın istediği Goretzka imzayı attı: Yeni takımı açıklandı

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın istediği Goretzka imzayı attı: Yeni takımı açıklandı

15:2320/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Leon Goretzka
Leon Goretzka

Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Alman orta saha Leon Goretzka, 8 yıl sonra Bayern Münih'ten ayrılıyor. Yıldız ismin gelecek sezon forma giyeceği takım açıklandı.

Alman devi Bayern Münih'te 8 yıl sonra Leon Goretzka için ayrılık vakti geldi.

Ocak ayında Atletico Madrid’e transferi son anda gerçekleşmeyen, adı bir dönem Galatasaray ile de anılan tecrübeli orta saha, sezon sonunda Bayern’e veda etmeye hazırlanıyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Bayer Leverkusen Goretzka ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Almanya’da kalmaya sıcak bakan yıldız oyuncunun, Leverkusen’in sportif projesinden etkilendiği belirtildi.

Öte yandan İtalya’dan Milan, Türkiye’den ise Fenerbahçe ve Galatasaray’ın devrede olduğu; ancak bu kulüplerin transferi bitirebilmesi için oldukça iddialı bir teklif sunmaları gerektiği ifade edildi.

Bu sezon Bayern formasıyla 30 maçta 1455 dakika süre alan Goretzka, 2 golle skor katkısı verdi.



#Leon Goretzka
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ne zaman bitiyor? 2026 Diyanet takvimine göre son oruç ve Ramazan'ın bitiş tarihi