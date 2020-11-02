Lille ile Lyon yenişemedi: Burak Yılmaz asist yaptı, Zeki Çelik büyük şansızlık yaşadı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasındaki Lille-Olympique Lyon karşılaşması 1-1 sonuçlandı.

Asist Burak'tan

Ev sahibi takım Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın asistiyle Jonathan Bamba'nın 23. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Zeki Çelik'in talihsiz anı

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 41. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla Olympique Lyon skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Marcelo Lyon'u 10 kişi bıraktı

Karşılaşmanın ikinci devresinde Marcelo'nun 50. dakikada kırmızı kart görmesiyle konuk takım 10 kişi kaldı.

Başka gol sesinin çıkmadığı mücadele 1-1 beraberlikle bitti.

Yusuf Yazıcı 23 dakika süre aldı

Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı oyuna 67. dakikada girdi.

Lille, puanını 19'a çıkararak lider Paris Saint-Germain'in (PSG) 2 puan gerisinde kaldı. Olympique Lyon ise puanını 14'e yükseltti.

Burak Yılmaz'a övgü

Bu arada, karşılaşmanın 31. dakikasında Lille ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Biri Türkçe 'O her yerde' demesini biliyor mu? Kral Burak Yılmaz'ın maça ne inanılmaz başlangıç yaptı" ifadeleri kullanılarak Yılmaz'a övgülerde bulunuldu.

Quelqu'un sait dire « Il est partout » en turc ? 😅



Quel début de match 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗼𝘆𝗮𝗯𝗹𝗲 du 𝗞𝗥𝗔𝗟 @yilmazburak17 🇹🇷#LOSCOL 1-0 | ⏱ 31' pic.twitter.com/IJyuJOYhr6 — LOSC (@losclive) November 1, 2020

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