SÜPER LİG

Lille Lyon maç özeti: Burak Yılmaz'ın asistini izle

Lille ile Lyon yenişemedi: Burak Yılmaz asist yaptı, Zeki Çelik büyük şansızlık yaşadı

Lille, sahasında konuk ettiği Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte milli futbolcumuz Burak Yılmaz asist yaparken, Mehmet Zeki Çelik kendi kalesine talihsiz bir gol attı. Yusuf Yazıcı ise karşılaşmanın 67. dakikasında oyuna girdi. Lille-Lyon maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Burak Yılmaz, maçın 41. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Burak Yılmaz, maçın 41. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Fotoğraf: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasındaki Lille-Olympique Lyon karşılaşması 1-1 sonuçlandı.

Asist Burak'tan

Ev sahibi takım Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın asistiyle Jonathan Bamba'nın 23. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Burak Yılmaz ve arkadaşlarının gol sevinci.
Burak Yılmaz ve arkadaşlarının gol sevinci.

Zeki Çelik'in talihsiz anı

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 41. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla Olympique Lyon skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Marcelo Lyon'u 10 kişi bıraktı

Karşılaşmanın ikinci devresinde Marcelo'nun 50. dakikada kırmızı kart görmesiyle konuk takım 10 kişi kaldı.

Başka gol sesinin çıkmadığı mücadele 1-1 beraberlikle bitti.

Yusuf Yazıcı 23 dakika süre aldı

Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı oyuna 67. dakikada girdi.

  • Lille, puanını 19'a çıkararak lider Paris Saint-Germain'in (PSG) 2 puan gerisinde kaldı. Olympique Lyon ise puanını 14'e yükseltti.

Burak Yılmaz'a övgü

Bu arada, karşılaşmanın 31. dakikasında Lille ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Biri Türkçe 'O her yerde' demesini biliyor mu? Kral Burak Yılmaz'ın maça ne inanılmaz başlangıç yaptı" ifadeleri kullanılarak Yılmaz'a övgülerde bulunuldu.

Lille-Lyon maç özetini izlemek için tıklayın


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yenilmez şampiyon Khabib Nurmagomedov, kariye...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.