Manchester United, İngiltere Premier Lig 8. haftasında konuk olduğu Liverpool'u 2-1 mağlup etti ve 9 yıl sonra Anfield'dan galibiyetle ayrıldı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Premier Lig 8. haftasında Liverpool sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan mücadeleyi Manchester United 2-1 kazandı ve 9 yıl sonra deplasmanda galibiyet elde etti. Liverpool, üst üste 4. yenilgisini aldı.
ManU'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Mbeumo ile 84. dakikada Maguire kaydetti. Liverpool'un tek golünü 78. dakikada Gakpo attı.
Milli kaleci Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Ruben Amorim döneminde Manchester United ilk kez üst üste 2 lig maçı kazandı.