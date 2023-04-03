Liverpool’da kötü gidişat sürüyor

Jürgen Klopp’un yönetimde bu sezon 27 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak, maç eksikliğiyle birlikte topladığı 42 puanla 8. sırada bulunan Liverpool, son 10 sezonda 27. haftalar itibariyle 3. kez ilk 7’nin dışında kaldı.

Kırmızılar, daha önce de 2020-2021 sezonunda 43 puanla 8 ve 2012-2013’de 39 puanla yine 8. sırada kalmıştı.





Darwin Nunez, beklentilerin altında kaldı





Sezon başında Benfica’dan 80 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Uruguaylı yıldız Darwin Nunez, beklentilerin altında kaldı. Nunez, kırmızı formayla Premier Lig’de çıktığı 21 maçta 8 gol atarken, 3 de asist katkısı sağladı. Hücumun farklı bölgelerinde oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu, santrfor olarak maç başına ortalama 0.45 skor katkısı yaparken, hücumun solunda ise maç başına 0.69 ortalamayla tabelaya etki etti.





Takımı Salah sırlıyor





Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, Liverpool formasıyla 6. sezonunu geçiriyor. Salah, bu sezon Liverpool’un kötü gidişatına rağmen takımın gol ve asist yükünü çekmeye devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 35 mücadelede 20 kez gol sevinci yaşarken, 9 defa da gol pası verdi.















