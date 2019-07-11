Manchester City'nin Abdülkadir Ömür planı

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’nın durumları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İki futbolcu için de dünyanın büyük kulüplerinden teklifler yağarken, bordo-mavili yönetim, satış konusuna çok sıcak bakmıyor.Ancak bu defaki teklif, Trabzonspor yönetiminin aklını karıştıracak türden.

İngiliz devi Manchester City, Abdülkadir Ömür konusunda ciddi olarak girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Portekiz medyasından A Bola’nın haberine göre; Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City, Abdulkadir Ömür’ü transfer ederek, gelişimi için Sporting Lizbon’a kiralamak istiyor. İki kulüp arasında protokol olduğu ve bu kapsamda, genç yıldızın transfer edilmesi durumunda, 2019-2020 sezonunda Sporting Lizbon forması giyebileceği ifade edildi.

Potansiyeli gördüler

Manchester City’nin dünya çapında genç oyuncu avında olduğu ve parlamaya yüz tutan oyuncuları listelediği belirtilen haberde, Abdülkadir’in bu listenin başında olduğu dile getirildi. Geçen sezon gösterdiği performansla 32 maçta 5 gol atıp, 10 asist üreten genç oyuncunun, Türkiye transfer piyasasında en üstte olduğu dile getirildi.

Manchester City yöneticilerinin 20 yaşındaki Türk futbolcunun potansiyelini gördüğü ve ilerleme kapasitesine inandığı belirtildi.

30 milyon euro isteniyor

Haberde, bordo-mavili kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun piyasa değerinin 15 milyon Euro olduğu ancak, Trabzonspor yönetiminin isteğinin 30 milyon Euro’ya çıktığı yazıldı. Manchester City, Abdulkadir’in şu an direkt kadroya girmekte zorlanacağını düşünüyor. Bu kapsamda yıldız adayı oyuncuyu düzenli oynayabileceği bir takıma kiralamak isteyen İngiliz kulübünün yöneticilerinin planı, oyuncuyu Portekiz’e kiralamak.