Trabzonspor'un yeni transferleri şehre geldi

Trabzonspor, Real Betis'te forma giyen stoper Marc Bartra ile Fas ekibi FUS Rubat'ın genç kanat oyuncularından Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı. Her iki futbolcu da aynı saat diliminde Trabzon Havalimanı'na geldi. Bordo-mavili taraftarlar, iki oyuncuyu da havalimanında karşılayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Marc Bartra

Bartra, binecek olduğu arabaya yönelirken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada, "İnanılmaz motive olmuş durumdayım. Kulübe yardım etmeye, hedeflerine ulaşmasına ve gerçekleştirmesine yardımcı olmaya geldim. İnanılmaz bir sevgi, böyle bir şey beklemiyordum. Henüz ilk gün bu sevgiyi görebilmek beni de çok mutlu etti. Onlara karşılık verebilmeyi umuyorum. Tekrar şampiyonlar liginde oynamayı dört gözle bekliyorum. Ligde de büyük hedefleri olan bir kulübe geldim. Geçen sene bunu gerçekleştirmiş ve bunu tekrarlamayı umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Montasser Lahtimi ise, taraftarlara teşekkür ederek kulüp aracıyla birlikte tesislere gitti.

Mountassir Lahtimi