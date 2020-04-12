SÜPER LİG

Mariano ayrılmak istiyor

Sarı-kırmızılı takım forması giyen Brezilyalı futbolcu Mariano, kariyer planının ülkesine dönmek olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Mariano'nun Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Mariano'nun Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano’dan ayrılık açıklaması geldi.

Fox Brasil’e konuşan tecrübeli sağ bek, “Planım Brezilya’ya dönmek. Ailem ve benim isteğim bu yönde. Şu anda olduğum yerden keyif alıyorum. Son 10 maçta 5 asist yaptım ve bu 4 yıllık G.Saray döneminde geçirdiğim en iyi zaman dilimi. Brezilya’daki bazı kulüplerle görüştüm. Etik olmadığı için takım ismi vermeyeceğim. Sözleşmemin son dönemlerinde olduğu için benimle iletişime geçmek isteyen kulüplere açık kapı bıraktım” dedi. Devre arası Flamengo ile görüştüğünü daha önce açıklayan başarılı oyuncu, “Rafinha gelmeden önce teklif aldım. Sonrasında seçimlerinin Rafinha olduğunu açıkça belirttiler. Ben de ‘Sorun değil, Türkiye’de mutluyum’ dedim” diye konuştu.

  • Sevilla'dan 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 99 maçta 2 gol atarken, 16 da asist kaydetti.

Mariano, 2017 yılından bu yana Galatasaray forması giyiyor.
Mariano, 2017 yılından bu yana Galatasaray forması giyiyor.
AA

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