Mariano ayrılmak istiyor

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano’dan ayrılık açıklaması geldi.

Fox Brasil’e konuşan tecrübeli sağ bek, “Planım Brezilya’ya dönmek. Ailem ve benim isteğim bu yönde. Şu anda olduğum yerden keyif alıyorum. Son 10 maçta 5 asist yaptım ve bu 4 yıllık G.Saray döneminde geçirdiğim en iyi zaman dilimi. Brezilya’daki bazı kulüplerle görüştüm. Etik olmadığı için takım ismi vermeyeceğim. Sözleşmemin son dönemlerinde olduğu için benimle iletişime geçmek isteyen kulüplere açık kapı bıraktım” dedi. Devre arası Flamengo ile görüştüğünü daha önce açıklayan başarılı oyuncu, “Rafinha gelmeden önce teklif aldım. Sonrasında seçimlerinin Rafinha olduğunu açıkça belirttiler. Ben de ‘Sorun değil, Türkiye’de mutluyum’ dedim” diye konuştu.