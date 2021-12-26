Spor Medical Park Stadyumunda duygusal anlar "İyi ki varsın Eren"
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Medical Park Stadyumu’nda duygusal anlar: "İyi ki varsın Eren"

Şehir Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin fragmanı, Trabzonspor-Başakşehir karşılaşması öncesinde Medical Park Stadyumu’nda yayınlandı. Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür’ün de rol aldığı filme büyük ilgi gösteren taraftarlar fragman sonrası “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratı yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Medical Park Stadyumu’nda duygusal anlar: İyi ki varsın Eren
Trabzonsporlu taraftarlar filmin fragmanına büyük ilgi gösterdi.

Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu hain pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin fragmanı, dün akşam Medical Park Stadyumu’nda oynanan Trabzonspor - İstanbul Başakşehir karşılaşması öncesinde gösterildi.

Filmin fragmanını dev ekranlardan izleyen taraftarlar duygusal anlar yaşadı.

Taraftarlar fragman sonrası “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratı yaptı.

1 Ocak’ta vizyonda

Eren Bülbül’ün doğum gününde, 1 Ocak 2022’de beyaz perdeye taşınacak olan film, Türkiye’de 350 sinema salonunda, yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka’da aynı anda vizyona girecek.

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Filmine Trabzonspor Stadında Büyük İlgi
OYNAT 00:55
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Filmine Trabzonspor Stadında Büyük İlgi
Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin fragmanı, Trabzonspor-İstanbul Başakşehir FK karşılaşması öncesinde Medical Park Stadyumu'nda yayınlandı. Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ün de rol aldığı filme büyük ilgi gösteren taraftarlar fragman sonrası “Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratı attı.

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu hain pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin fragmanı, dün akşam Medical Park Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor - İstanbul Başakşehir karşılaşması öncesinde gösterildi. Filmin fragmanını dev ekranlardan izleyen taraftarlar duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar fragman sonrası “Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratı attı.

Eren Bülbül'ün doğum gününde, 1 Ocak 2022'de beyaz perdeye taşınacak olan film, Türkiye'de 350 sinema salonunda, yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da aynı anda vizyona girecek.


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