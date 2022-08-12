Mertens’in forma numarasını taraftarlar belirliyor

Galatasaray'ın yeni transferi Martens'in sarı-kırmızılı takımda hangi numaralı formayı giyeceği merak konusu oldu.
Kulüp, resmi Fan Token partneri Socios.com ile Belçikalı futbolcunun forma numarasını taraftarlara seçtireceğini duyurdu.
$GAL Fan Token sahibi taraftarların, Mertens’in forma numarasını belirleyeceği bildirildi.
24 saat sürecek oylamada; 10, 16 ve 21 forma numaraları yarışacak.
Napoli'de tarihe geçti
Napoli’de uzun süre forma giyen Mertens, Serie A’da 295 maça çıkmış ve 113 kez fileleri havalandırmış ve Maradona’yı da geçerek adını Napoli tarihine ’En fazla gol atan futbolcu’ olarak yazdırmıştı.
Bir @SerieA Efsanesi, 🇮🇹
105 kez Belçika Milli Forması Giyen Dev Bir Yıldız,🇧🇪@dries_mertens14
Peki, Mertens @GalatasaraySK formasında hangi numarayı taşıyacak?
Karar Galatasaray taraftarının!
👉 Tarihi oylama için: https://t.co/c5CY5PCcaB$GAL ⚡️ $CHZ pic.twitter.com/WG9PkTCDbA
Bir @SerieA Efsanesi, 🇮🇹