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Mertens’in forma numarasını taraftarlar belirliyor

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens’in forma numarasını taraftarlar seçiyor. Oylamada; 10, 16 ve 21 forma numaraları yarışıyor.

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Haber Merkezi İHA
Mertens’in forma numarasını taraftarlar belirliyor
Martens ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Martens'in sarı-kırmızılı takımda hangi numaralı formayı giyeceği merak konusu oldu.

Kulüp, resmi Fan Token partneri Socios.com ile Belçikalı futbolcunun forma numarasını taraftarlara seçtireceğini duyurdu.

$GAL Fan Token sahibi taraftarların, Mertens’in forma numarasını belirleyeceği bildirildi.

24 saat sürecek oylamada; 10, 16 ve 21 forma numaraları yarışacak.

Napoli'de tarihe geçti

Napoli’de uzun süre forma giyen Mertens, Serie A’da 295 maça çıkmış ve 113 kez fileleri havalandırmış ve Maradona’yı da geçerek adını Napoli tarihine ’En fazla gol atan futbolcu’ olarak yazdırmıştı.

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