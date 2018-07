Mesut Özil ilk değil sonda olmayacak

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakması sporda bir türlü önüne geçilemeyen ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektiren ve formasını hediye eden 29 yaşındaki Mesut Özil'in, linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştirilerin ardından milli takımı bıraktığını açıklaması dünya kamuoyunda büyük ses getirdi.

Almanya'nın 2014 Dünya Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi olan futbolculardan Mesut Özil, milli takımdan ayrılma kararıyla bir kez daha sporda ırkçılığı gündeme taşırken, futbol başta olmak üzere birçok dalda kariyerinin zirvesindeyken ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalmış sporcuları akıllara getirdi.

Futbolun çatı kuruluşu FIFA ve UEFA her ne kadar sert tedbirler alsa da Mesut Özil'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla spor kamuoyunun dikkatini çektiği ırkçılık olaylarının önüne geçilemiyor.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası devam ederken, İsveç Milli Takımı'nın formasını giyen bir başka Türk asıllı yıldız Jimmy Durmaz da ırkçı saldırıların hedefinde yer aldı.

İsveç'in Almanya'ya 2-1 yenildiği maçta ikinci golün geldiği serbest vuruşa neden olan 34 yaşındaki Jimmy Durmaz, maç sonrası sosyal medya hesabından adeta linç edildi.

Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa ırkçı söylem ve ölüm tehditleri içeren 3 bine yakın yorum yapılırken, yıldız futbolcuya önce takım arkadaşları, ardından da başkent Stockholm'de düzenlenen destek gösterisine katılan binlerce kişi destek çıktı.

Maymun taklidi ve muzlu saldırılar bitmiyor

İspanya'da Barcelona ile Villarreal arasında oynanan maçta Barcelonalı futbolcu Daniel Alves'e tribünlerden muz atılması, çok sayıda siyahi futbolcunun maruz kaldığı ırkçı saldırıların başında geliyor.

Alves muzu yerden alıp yiyerek taraftarlara "soğukkanlı" bir cevap verirken, her futbolcu tepkisini bu şekilde gösteremiyor.

İtalya 1. Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'ın, Ganalı futbocusu Kevin-Prince Boateng, 2013 yılında takımının dördüncü lig temsilcisi Pro Patria ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında ırkçı söylemlerin hedefi oldu.

Topu, tezahüratın yapıldığı tribüne atan Boateng, daha sonra sahayı terk etti.

Aynı sezon Serie A'nın 37. haftasında San Siro'da, Roma'yı ağırlayan Milan'ın siyahi futbolcuları Mario Balotelli ve Kevin-Prince Boateng'e, Roma taraftarları maçın ikinci yarısında ırkçı tezahüratlar yaptı.

Olay üzerine hakem, oyunu durdurdu ve stat hoparlöründen uyarı anonsu yapıldı. Birkaç dakikalık aradan sonra maça devam edildi.

İtalyan basını bu tepkiye destek vermiş, Milan yöneticisi Umberto Gandini, futbolcularıyla gurur duyduğunu söylemişti.

Eto'o'yu zor ikna ettiler

Barcelona'nın Kamerunlu forveti Samuel Eto'o, takımının 2005 yılının şubat ayında Real Zaragoza deplasmanında oynadığı karşılaşmada, topa her dokunduğunda Zaragoza taraftarları, maymun sesi çıkardı, fıstık attı. Hakem Fernando Carmona Mendez, maç raporunda yaşananlara yer vermedi.

Kamerunlu Eto'o, bir yıl aranın ardından Real Zaragoza deplasmanında bir kez daha ırkçı tezahüratla karşılaştı ve "Yeter artık" diyerek yedek kulübesine yöneldi. Başta Zaragoza'nın siyahi oyuncusu Alvaro olmak üzere tüm futbolcular, ünlü futbolcunun oyunda kalması için ikna etmeye çalıştı.

Hakem Victor Esquina Torres ve Barcelona Teknik Direktörü Franck Rijkaard da Eto'o'dan oyuna dönmesini rica etti. Kamerunlu, oyuna devam etti.

Neymar da nasibini aldı

Brezilyalı genç yetenek Neymar'a, İskoçya ile Brezilya arasındaki hazırlık maçında, kullandığı penaltı atışını gole çevirdikten sonra muz fırlatıldı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Carlos'a da Anji Mahaçkala forması giydiği dönemde Zenit tribünlerinden muz atıldı. Rusya Futbol Federasyonu, Zenit'e 10 bin dolar para cezası verirken, muzu fırlatan taraftarın, ömür boyu stada girmesi yasaklandı.

Gana asıllı İtalyan vatandaşı Mario Balotelli, İnter'de oynarken ırkçı saldırılarla karşılaştı. Balotelli, İtalya ile Hırvatistan arasındaki milli maçta Hırvatistan taraftarlarının ırkçı davranışlarına maruz kaldı.

Ashley Young ve Theo Walcott'ın da kadroda yer aldıkları İngiltere Milli Takımı'nın, Bulgaristan ile deplasmanda oynadığı maçta taraftarlar, maymun sesi çıkardı ve Nazi selamı yaptı. İngiltere Futbol Federasyonunun, olayları şikayeti sonrası UEFA, Bulgaristan Futbol Federasyonuna 40 bin avro para cezası verilmesini kararlaştırdı.

CSKA'ya "Nazi" sembolü cezası

CSKA Moskova'nın UEFA Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında Viktoria Plzen'le oynadığı maçta çeşitli ırkçı tezahüratlar yapılırken, Rus ekibi "Nazi" sembolleri yüzünden sonraki Avrupa kupası maçına seyircisiz çıkmak zorunda kalmıştı.

Bir diğer Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Apollon, sahasında Polonya ekibi Legia Varşova ile karşılaşmış ve tribünlerin rakip futbolcu Dossa Junior topu aldığında çıkardıkları maymun sesi nedeniyle sonraki maçta tribünlerinin bir kısmının kapatılması yönünde ceza almıştı.

Sırbistan ile Belçika'nın 21 yaş altı milli takımlarının karşılaşmasında ise Sırp taraftarlar, maymun sesi çıkardığı gerekçesiyle stadın ev sahibi taraftarlar için yapılan bölümü sonraki maçta kapatılmıştı.

Mesut Özil'in ailesi Türk halkına teşekkür etti Irkçı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in bu kararı sonrasında Zonguldak'ta yaşayan aile üyelerinden de açıklamalar geldi.Yıldız futbolcunun annesi Gülizar Özil, AHaber'e yaptığı kısa açıklamada kendilerine verilen destek için teşekkür ederken abi Mutlu Özil, "Mesut'la Cumhurbaşkanımız sürekli görüşüyordu. Bu fotoğraf olayı 1 senelik bir olay değil. Türk halkına ve Cumhurbaşkanımıza bugün söyledikleri için çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.İşte Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil'in sözleri;"Biz Mesut'la uzun süre konuştuk. Bu kararı beraber verdik. Cumhurbaşkanımıza da desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Her zaman Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Mesut'la Cumhurbaşkanımız sürekli görüşüyordu. Bu fotoğraf olayı 1 senelik bir olay değil. Türk halkına ve Cumhurbaşkanımıza bugün söyledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Mesut'un morali çok iyi. Biz sürekli destekliyoruz, görüşüyoruz. Şu an Arsenal'da çalışmalara başladı. Artık önüne bakacak hayırlısı neyse o olur inşallah."

Erdoğan'dan Mesut Özil'e: Gözlerinden öpüyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil ile dün gece özel olarak görüştüğünü açıkladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Mesut'un sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek "Takındığı tavır milli ve yerli" ifadesini kullandı.Erdoğan'ın grup toplantısı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklama şu şekilde;"Dün gece Mesut ile görüştüm. Mesut'un açıklaması takındığı tavır tam millidir. Gözlerinden öpüyorum. Alman Milli Takımı'nın başarısı için ter döken gence böyle ırkçı yaklaşım kabul edilebilir değil. Bu hazımsızlıktır"Ne olmuştu?Almanya Milli Takımı forması giyen Türk yıldız Mesut Özil, Dünya Kupası boyunca kendisine yapılan saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.Mesut, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullanmıştı;"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiğim fotoğraf sonrasında birçok saldırıya uğrasam da sonrasında Teknik Direktör Löw ile konuştum ve Dünya Kupası için tatilimi yarıda keserek takıma katıldım. Bu dönemde Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'le de görüştüm ve kendisi bana "Açıklama yap" dedi. Şu anda açıklama yapıyorum ama bunu Grindel istediği için değil, ben istediğim için yapıyorum. Almanya Milli Takımı'nda uzun süre oynadım, 2014'te Dünya Kupası'nı kazandım, birçok başarıya imza attım. Podolski ve Klose, Polonya asıllı olmasına karşın Almanya için oynadı. Ben Türk asıllıyım ve Almanya için oynadım. Ama sorun benim Türk olmam mı ya da Müslüman olmam mı?"