Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Öncü, "İki denizaşırı yarıştan sonra sezona devam etmek için Avrupa'ya dönüyoruz. Geçen yıl Jerez'de podyuma çıkmaya çok yaklaşmıştım. Mart ayında bu pistte yapılan test, bize grand prix için kurulumda yardımcı olacak. Bence Jerez'de güçlü olabiliriz ve ilk antrenmandan itibaren elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Takım çok iyi çalışıyor ve güzel bir sonucu hak ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.