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Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu Uluslararası Motosiklet Federasyonu Dünya Moto3 Şampiyonası'nın dördüncü ayağı İspanya Grand Prix'sinde yarışacak.

10:25 . 28/04/2023 Cuma
AA
Deniz Öncü, 2020 sezonunda Red Bull KTM Tech3 takımıyla anlaştı ve Moto3'te yarışmaya başladı.

Deniz Öncü, 2020 sezonunda Red Bull KTM Tech3 takımıyla anlaştı ve Moto3'te yarışmaya başladı.

Deniz Öncü yarın Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 4. ayağında İspanya'da yarışacak


Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı genç sporcu, Red Bull KTM Ajo takımıyla hafta sonu 4,42 kilometre uzunluğa sahip Jerez-Angel Nieto Pisti'nde boy gösterecek.


TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında mücadele eden milli motosikletçi, yarın sıralama turlarında piste çıkacak. Sezonun dördüncü ana yarışı ise 30 Nisan Pazar günü TSİ 13.00'te start alacak.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Öncü, "İki denizaşırı yarıştan sonra sezona devam etmek için Avrupa'ya dönüyoruz. Geçen yıl Jerez'de podyuma çıkmaya çok yaklaşmıştım. Mart ayında bu pistte yapılan test, bize grand prix için kurulumda yardımcı olacak. Bence Jerez'de güçlü olabiliriz ve ilk antrenmandan itibaren elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Takım çok iyi çalışıyor ve güzel bir sonucu hak ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


#Deniz Öncü
#Dünya Moto3 Şampiyonası
#Uluslararası Motosiklet Federasyonu
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