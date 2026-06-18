Milli oyuncu yeniden stil değiştirdi: Antrenmandaki hali dikkat çekti

A Milli Takım'ın Paraguay maçı hazırlıkları sürerken milli oyuncunun değişen imajı dikkat çekti. Avustralya maçında saçlarıyla gündem olan futbolcu, son antrenmanda bu kez farklı tarzıyla görüntülendi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
San Francisco'da bulunan San Jose Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı. Düz koşuyla başlayan idman, ısınma hareketleriyle devam ederken, basına kapalı bölümde Paraguay maçının taktik çalışmaları üzerinde duruldu.
Antrenmanda milli futbolcu Eren Elmalı'nın yeni görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı. Avustralya karşılaşmasında saçlarını örerek sahaya çıkan Elmalı, maçın ardından yapılan ilk çalışmada eski saç stiline dönmüştü. Milli oyuncunun son antrenmanda ise saçlarını yeniden bandanayla kapattığı görüldü.
Paraguay karşılaşması öncesinde morallerin yüksek olduğu gözlenirken, ay-yıldızlı ekip hazırlıklarına tam kadro devam etti.