Milli oyuncu yeniden stil değiştirdi: Antrenmandaki hali dikkat çekti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanda milli futbolcu Eren Elmalı'nın yeni görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı. Avustralya karşılaşmasında saçlarını örerek sahaya çıkan Elmalı, maçın ardından yapılan ilk çalışmada eski saç stiline dönmüştü. Milli oyuncunun son antrenmanda ise saçlarını yeniden bandanayla kapattığı görüldü.