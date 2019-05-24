Milli Takım kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda ise Fransa ve İzlanda'yla yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
KALECİLER
- Fehmi Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
DEFANS
- Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangare, Ozan Muhammed Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cengiz Umut Meraş, Emre Taşdemir, Hasan Ali Kaldırım
ORTA SAHA
- Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Ali Şahiner
FORVET
- Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın, Kenan Karaman
A Milli Takım’ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı#EURO2020@UEFAEURO
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A Milli Takım’ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı#EURO2020@UEFAEURO
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