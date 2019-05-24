Milli Takım kadrosu belli oldu

A Milli Takım’ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı. Nazım Sangare, Cengiz Umut Meraş ve Ömer Ali Şahiner ilk kez kez A Milli Takım kadrosuna çağrılan isimler oldu.