Milli yıldıza sert sözler: "Youtuber olmayın bu işleri bırakın!"

A Milli Takımımız ilk maçında Avustralya'ya mağlup olarak Dünya Kupası'na başladı. Yenilginin ardından milli yıldız için yorumcu Serdar Ali Çelikler'den sert eleştiri geldi.
A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Karşılaşmanın ardından yorumcu Serdar Ali Çelikler, milli takımın performansını sert sözlerle eleştirdi.
Yenilgi sonrası değerlendirmelerde bulunan Çelikler, milli futbolcu Merih Demiral'ın saha dışındaki faaliyetlerine göndermede bulunarak dikkat çeken ifadeler kullandı.
Çelikler, "Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız. Youtuber olmayın. Merih, YouTube'u moutube'u bırak. YouTube bizim işimiz, biz top oynuyor muyuz? YouTube'larda eğlenelim, Cristiano Ronaldo'yu şöyle kaydettim... Bu işleri bırakalım, ciddiye alalım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.