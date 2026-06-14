Milli yıldıza sert sözler: "Youtuber olmayın bu işleri bırakın!"

Çelikler, "Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız. Youtuber olmayın. Merih, YouTube'u moutube'u bırak. YouTube bizim işimiz, biz top oynuyor muyuz? YouTube'larda eğlenelim, Cristiano Ronaldo'yu şöyle kaydettim... Bu işleri bırakalım, ciddiye alalım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.