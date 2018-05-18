Minik Türk futbolcunun hedefi Avrupa devleri

Bayern Münih'in kardeş takımı Chicago Futbol Kulübü'nde forma giyen 10 yaşındaki Türk öğrenci Ozan Blanton, Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası'na seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ABD'nin Chicago kentindeki Greenfields Akademisi'nde 4. sınıfa devam eden Ozan Blanton, futbolunu geliştirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Chicago City Futbol Kulübü ve Chicago'daki Latin liginde oynayan Ozan, yazları da Türkiye'de Altınordu'da top koşturuyor.



Oynadığı maçlarda farklı tekniği ile kendisini gösteren Ozan, geçen ay İspanya'da gerçekleşen Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası'na Chicago'dan seçilen tek oyuncu oldu.

Kendi takımının dışında Chicago City'nin üst yaş takımlarında da davet üzerine forma giyen Ozan, takımının tek golünü kaydettiği Chicago City-Blue karşılaşmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Spor performansının yanı sıra derslerindeki başarısıyla da ailesini gururlandıran Ozan şu ifadeleri kullandı:

"Futbol oynamayı çok seviyorum. Büyüdüğümde profesyonel bir futbolcu olmak ve Barcelona ya da Bayern Munih takımlarında oynamak istiyorum"

"Parlak bir futbol geleceği olduğunu düşünüyorum"

Minik Türk futbolcunun kendini her gün geliştirdiğini anlatan Rogak şunları söyledi:

"Ozan'ın çok parlak bir futbol geleceği olduğunu düşünüyorum. Böyle devam etmesi durumunda profesyonel olarak futbol kariyerine devam edeceğine inanıyorum."

Ozan'ın annesi Yasemin İpek Blanton da oğlunun aynı zamanda ABD'deki Global Premier Soccer'ın ülke çapında oluşturduğu takımda oynadığını vurgulayarak,

"Onunla her zaman gurur uyuyoruz. Ozan derslerinde de çok başarılı bir öğrenci. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra bilim adamı olmak istiyor."



Baba Sean Blanton ise şu ifadeleri kullandı: