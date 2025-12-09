MONACO - GALATASARAY CANLI İZLE

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Fransız temsilcisi Monaco'ya konuk oluyor. Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilrsiniz.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.
Louis Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.
Lig aşamasında oynanan beş maç sonucunda 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar, Monaco deplasmanından galibiyetle ayrılarak ilk 24 yolunda avantaj sağlamak istiyor.
Galatasaray'da dört eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ile cezalı Arda Ünyay takımlarını yalnız bırakacak.
Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.