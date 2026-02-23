Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Muhammed Türkmen'den 2 maçta 4 puan

Muhammed Türkmen'den 2 maçta 4 puan

14:0623/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen
Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da sözleşme fesih görüşmelerinin devam ettiği teknik direktör Radomir Djalovic yerine son 2 maçta kulübede yer alan teknik sorumlu Muhammed Türkmen, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı.

Kayserispor'da 21. haftada iç sahada alınan 2-1’lik Kocaelispor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Radomir Djalovic ile ayrılık kararı alındı. Tazminat konusunda görüşmelerin devam ettiği Djalovic’ten yoksun Göztepe deplasmanına giden Kayserispor’da, kulübede teknik sorumlu Muhammed Türkmen yer aldı. İzmir deplasmanında Türkmen yönetimindeki Kayserispor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı ve 1 puanla Kayseri’ye döndü. Antalyaspor maçı öncesi de Radomir Djalovic ile sözleşme fesih tazminatı konusunda orta yolu bulamayan sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını da Muhammed Türkmen ile tamamladı. Dün, teknik sorumlu Muhammed Türkmen’in kulübede çıktığı ikinci karşılaşma olan Antalyaspor’u da son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup eden Kayserispor, son 2 haftada teknik sorumlusu Türkmen ile çıktığı 2 maçta 4 puan toplamış oldu.


İç Anadolu ekibinin başında çıktığı 13 karşılaşmada 10 puan toplayan Radomir Djalovic, maç başına puan ortalamasında da 1 puanın altında kalarak 0,77 ortalamasını tuttururken, 2 maçta 4 puan toplayan Muhammed Türkmen ise 2 puan ortalamasını yakaladı.





#Süper Lig
#Kayserispor
#Muhammed Türkmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ÇORUM ÇEKİLİŞ TARİHİ: Çorum TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ Çorum kura çekimi tarih açıklaması geldi mi?