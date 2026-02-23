Muhammed Türkmen'den 2 maçta 4 puan

Kayserispor'da 21. haftada iç sahada alınan 2-1’lik Kocaelispor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Radomir Djalovic ile ayrılık kararı alındı. Tazminat konusunda görüşmelerin devam ettiği Djalovic’ten yoksun Göztepe deplasmanına giden Kayserispor’da, kulübede teknik sorumlu Muhammed Türkmen yer aldı. İzmir deplasmanında Türkmen yönetimindeki Kayserispor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı ve 1 puanla Kayseri’ye döndü. Antalyaspor maçı öncesi de Radomir Djalovic ile sözleşme fesih tazminatı konusunda orta yolu bulamayan sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını da Muhammed Türkmen ile tamamladı. Dün, teknik sorumlu Muhammed Türkmen’in kulübede çıktığı ikinci karşılaşma olan Antalyaspor’u da son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup eden Kayserispor, son 2 haftada teknik sorumlusu Türkmen ile çıktığı 2 maçta 4 puan toplamış oldu.