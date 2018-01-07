Muhteşem pas

Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Orlando Magic maçında, her zaman Kevin Love'ın attığı touchdown pasını (tam saha pası) bu kez Cedi Osman, Kevin Love'a attı. Milli basketbolcunun bu pasını ilk tebrik eden Lebron olurken, Love'ın Cedi'yi taklit ettiği anlar keyifli dakikalar yaşattı.

Cleveland Cavaliers, Orlando Magic 131-127 yendiği maçta Milli basketbolcu 13 dakika süre aldı ve 6 sayı 3 ribaunt 1 asist üretti.