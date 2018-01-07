NBA

Muhteşem pas

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Orlando Magic maçında muhteşem bir pas attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cedi Osman, bu sezon NBA'de 2,4 sayı ortalaması yakaladı.

Cedi Osman, bu sezon NBA'de 2,4 sayı ortalaması yakaladı.

Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Orlando Magic maçında, her zaman Kevin Love'ın attığı touchdown pasını (tam saha pası) bu kez Cedi Osman, Kevin Love'a attı. Milli basketbolcunun bu pasını ilk tebrik eden Lebron olurken, Love'ın Cedi'yi taklit ettiği anlar keyifli dakikalar yaşattı.

Cleveland Cavaliers, Orlando Magic 131-127 yendiği maçta Milli basketbolcu 13 dakika süre aldı ve 6 sayı 3 ribaunt 1 asist üretti.

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