İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüne rağmen deplasmanda Napoli'ye 3-1 mağlup oldu.

Napoli'de Scott McTominay, 54. dakikada farkı ikiye çıkarırken Hakan Çalhanoğlu'nun 59. dakikada penaltıdan bulduğu gol ile Inter farkı bire indirdi. Frank Anguissa, 66. dakikada kaydettiği gol ile Napoli'yi 3-1 öne geçirirken maç da bu skorla sona erdi.