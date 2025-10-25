Yeni Şafak
Napoli Inter'i evinde üçledi: Hakan Çalhanoğlu'nun golü yetmedi: 3-1 | ÖZET

Napoli Inter'i evinde üçledi: Hakan Çalhanoğlu'nun golü yetmedi: 3-1 | ÖZET

21:3925/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Napolili futbolcuların gol sonrası yaşadığı sevinç.
İtalya Serie A 8. haftasında Napoli sahasında Inter'i 3-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Inter'e milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golü yetmedi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüne rağmen deplasmanda Napoli'ye 3-1 mağlup oldu.


Napoli kentinde oynanan maçta ev sahibi ekip, 33. dakikada Kevin De Bruyne'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken Belçikalı futbolcu, 37. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.


Napoli'de Scott McTominay, 54. dakikada farkı ikiye çıkarırken Hakan Çalhanoğlu'nun 59. dakikada penaltıdan bulduğu gol ile Inter farkı bire indirdi. Frank Anguissa, 66. dakikada kaydettiği gol ile Napoli'yi 3-1 öne geçirirken maç da bu skorla sona erdi.


Bu sonuçla Napoli, Serie A'da 8. haftayı 18 puanla zirvede tamamlarken Inter ise 15 puanda kaldı.


NAPOLİ - INTER MAÇ ÖZETİ
