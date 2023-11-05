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Spor

Nuri Şahin: Büyük takımı yendik gururunu yaşayacağız

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Galibiyet hakkında konuşan Teknik direktör Nuri Şahin, "Galibiyetin gururunu yaşayacağız ama ayaklarımızın yere basması lazım" ifadelerini kullandı.

22:35 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Nuri Şahin

Nuri Şahin

Süper Lig'in 11'inci haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.


Nuri Şahin'in açıklamaları:

'Ayaklarımız yere basarak devam edeceğiz'

"İyi hazırlandık ama Beşiktaş'ın farklı oyunu vardı. Orta sahayı doldurdular, çözüm üretemedik. Yarıda futbolcularımızla konuştuk, daha cesaretli olmalarını istedim. 'Kaybedeceksek daha cesur oynayıp kaybetmemiz lazım' dedik. Güzel goller attık. Beşiktaş gibi iyi takıma karşı defans yapmak çok önemli. Futbolcularım çok güzel yaptı. Ayaklarımız yere basarak devam edeceğiz"


'Çok büyük camiayı, takımı yendik'

"En hızlı şekilde puanlarımızı alıp, nereye varacağımıza bakacağız. Üst üste iki maç kazandık. Öncesinde takım zor dönemden geçti. Bugün çok büyük camiayı, takımı yendik. Bunun gururunu yaşayacağız ama ayaklarımızın yere basması lazım. İlk yarıyı analiz etmek lazım. İlk yarıdaki oyun hiç hoşuma gitmedi. Futbolcularım fiziksel anlamda çok iyi. Oyun anlamında bazı maçlarda çok iyi oynuyoruz. Bugün ikinci yarı top Beşiktaş'taydı ama doğru oyunu oynadık. Daha cesaretli oynarsak istediğimiz seviyeye geliyoruz"


'Araya 3 puanla girmek istiyoruz'

"Beşiktaş maçı geride kaldı. Artık önümüzde Ankaragücü maçı var. Zor rakip. Emre hocayla iyi başladı. Yarın sabahtan itibaren maçı düşüneceğiz. Zor deplasmana gidiyoruz. Milli araya 3 puanla girmek istiyoruz"


'Burak ağabey değerli bir insan'

"Burak ağabey benim kariyerimde değerli bir insan. Onun çok başarılı olmasını istiyorum. İnşallah, Türk futboluna tecrübesiyle karakteriyle katkı sağlar. En genç ben olduğum için tavsiye verecek durumda değilim. İşimizi yapacağız. Takımımızı en doğru şekilde yönetmeye çalışacağız. Ben bunu yapmayı istiyorum. Meslektaşlarım da bunu yapıyor"






#Antalyaspor
#Nuri Şahin
#Beşiktaş
#Süper Lig
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