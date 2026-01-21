Yeni Şafak
Okan Buruk: Kazansak ilk 8'i bile düşünebilirdik

23:3221/01/2026, الأربعاء
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı alınan beraberliğin ardından konuştu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

İlk 24 yolunda avantaj elde eden sarı-kırmızılılar, son maçında Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.

Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde;
'İlk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz'

"90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz. 9 puanın ilk 24'e girebileceğini düşünüyordum, 10 puan ve ilk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum."

'Şans geldi ama olmadı'

"Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı. Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz."

'Bize göre onlar daha avantajlı'

"Türkiye'de maçların sertliği, topun oyunda kalma süresi İspanya Ligi ile aynı değil. Bize göre onlar daha avantajlı. Onlar daha yüksek tempoda oynuyor, bu da onların dinamizmini yükseltiyor."



