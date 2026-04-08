Okan Buruk yıldız ismin sakatlığını açıkladı: "Ağrıları vardı idmana çıkamadı"

19:398/04/2026, Çarşamba
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçı öncesi konuştu. Kadro tercihlerine değinen Buruk, yıldız ismin ağrılarından dolayı yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig 27. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. İzmir'de oynanacak kritik mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kadro tercihleri hakkında sorulan soruya yanıt verdi.

Okan Buruk'un açıklaması şöyle;

"Önemli bir maça çıkıyoruz. Cumartesi maça çıktık. Çok çabuk toparlanıp maça çıkmamız gerekiyordu. Yunus'un, Barış'ın sakatlığı vardı. Barış 11'de, Yunus'un ağrıları vardı, son idmana çıkamadı. Torreira'nın ağrıları vardı geçen maçta. Sara'nın bir sakatlığı vardı, dün antrenmanın bir bölümünde yer aldı. Kadroya aldık. Lang'ın elinde ağrısı vardı. Temaslı bir maç olacak. Göztepe fizikli bir takım. Lang'ın da geçen haftaki iyi niyeti, oynamak istemesi, en iyisini yapmaya çalıştığını biliyoruz ama bugün çok temaslı bir maç olacak. Onu da başlatmadık."




Barcelona Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda mı? Canlı yayın izleme ekranı