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Spor

Olcay Şahan en iyi 11'ini açıkladı: Sol bek tercihi dikkat çekti

Kariyerinde Beşiktaş ile Trabzonspor formalarını da giymiş, A Milli Takım'da oynamış Olcay Şahan, birlikte oynadığı futbolculardan kurulu en iyi 11'ini açıkladı.

14:11 - 9/11/2023 Perşembe
AA
Olcay Şahan Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını terletmişti.

Olcay Şahan Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını terletmişti.

Kariyerini TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Ankaraspor'da sürdüren 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu Olcay Şahan, kulüp ve milli takım kariyerindeki en iyi 11'ini belirledi.


En iyi anlaştığı ismin Hugo Almeida ile Cenk Tosun olduğunu belirten Olcay, santrafor kısmında zorlanarak iki ismi yazdı.



Kalede Volkan Demirel'i söyleyen Olcay, sağ bekte Roberto Hilbert'i, stoperlerde Marcelo ve Egemen Korkmaz’ı tercih etti. Adriano ve Caner Erkin'le oynamasına rağmen İsmail Köybaşı'nı çok sevdiği için bu bölgeye yazan Olcay, orta sahanın ortasında Emre Belözoğlu ve Oğuzhan Özyakup'un ismini verdi.


Sağ kanata Abdülkadir Ömür, sol kanata Yusuf Yazıcı diyen tecrübeli futbolcu, 10 numara pozisyonunda ise Arda Turan'ı tercih etti.


Olcay Şahan, santraforda Burak Yılmaz ve Cenk Tosun arasında tercih yapamayacağı için iki eski takım arkadaşının da ismini söylerken, "Bu takımın başına Fatih Terim yakışır" diyerek başarılı teknik adamın ismini verdi.








#Olay Şahan
#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Ankaraspor
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