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Ole Gunnar Solskjaer'den oyuncularına övgü: "Gurur duyuyorum onlarla"

Ole Gunnar Solskjaer'den oyuncularına övgü: "Gurur duyuyorum onlarla"

23:4729/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray galibiyetinin ardından soruları yanıtladı. Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Solskjaer, "İlk yarım saat çok iyiydik. Torreira çok iyi bir gol attı ama takımım harika bir reaksiyon gösterdi. Gurur duyuyorum onlarla." dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 29. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Ole Gunnar Solskjaer şöyle konuştu:
'Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu'

"Bence sezon boyu sağlam ve iyi defans yapan bir takımız. Son iki maçta hayal kırıklığı yaşadık. Torreira'yı tebrik ediyorum, imkansız bir goldü. Orada daha agresif olabilirdik ama imkansız bir gol dediğim gibi. Oyuncularım yüksek şiddette, agresif oynadı. Kendileri için, aileleri için ve taraftar için oynadılar. Hepsi sonuna kadar savaştı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu."

'Bu akşamın keyfini çıkartsın herkes'

"Bazen iyi pozisyonlar bulmak için duran toplar önemli oluyor. Zeki oyuncularımız var. Fırsatlar yaratmamız gerekiyor. Oraya ekstra bir oyuncu soktuk. Gedson'un golüyle çok büyük bir rahatlama yaşadık. Bu akşamın keyfini çıkartsın herkes."

'Gurur duyuyorum onlarla'

"Aslında ilk gole bakabiliriz ilk golde. Harika bir gol, inanılmaz bir gol attı Rafa. Akışkan ve hareketliydik öndeki 4 oyuncuyla. ilk 30 dakika çok iyi oynadık. 10 kişiye karşı oynamayı çok sevmiyorum. Bundan önceki iki maçta da 10 kişiye karşı oynamıştık. İlk yarım saat çok iyiydik. Torreira çok iyi bir gol attı ama takımım harika bir reaksiyon gösterdi. Gurur duyuyorum onlarla. Taraftarımız da gurur duymalı. Harika bir galibiyet."





#Ole Gunnar Solskjaer
#Beşiktaş
#Galatasaray

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