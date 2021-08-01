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Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz: Fotoğraf çok konuşulmuş

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi olurken, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da kazandırdı. Olimpiyat şampiyonu milli sporcu tarihi zafer sonrasında, ABD'li Brady Ellison'ı elediği maçta ekrana gelen gülümsemesiyle ilgili konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz: Fotoğraf çok konuşulmuş
Mete Gazoz, ABD'li rakibini elerken bu şekilde gülümsemişti.

Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, mücadele sonrasında duygu ve düşüncelerini paylaştı. Çok mutlu olduğunu söyleyen 22 yaşındaki sporcu, mücadeleler esnasında ekrana yansıyan gülümsemesiyle ilgili de konuştu.

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Mete Gazoz, ilk turda çok zorlandığını söyledi. Gazoz, "Çok mutluyum. 2016 bittikten sonra verdiğim sözü tuttuğum için daha da mutluyum. İlk tur beni çok zorladı. Rakibim de fiziksel olarak benden daha güçlüydü ama sonuç benim için güzel oldu" ifadelerini kullandı.

  • "Altın madalya benim olacak şeklindeki mutluluğumdu"
  • ABD'li Brady Ellison'ı elediği maçta ekrana gelen gülümsemesiyle ilgili de konuşan şampiyon, "Rakipler ok atarken gülümsediğim anlar çok konuşulmuş. O anda hissettiğim sadece mutluluktu. Birazdan kazanacağım, altın madalya benim olacak şeklindeki mutluluğumun dışarı vurmuş haliydi. Kasıtlı değildi ama her zaman o durumdan keyif çıkarmaya ve eğlenmeye çalışıyorum. O gülmelerim de eğlendiğimin göstergesiydi" dedi.

Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu
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Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu


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