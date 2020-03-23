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Olimpiyat şampiyonu Van der Burgh koronavirüsle mücadele ediyor

Olimpiyat şampiyonu eski yüzücü Güney Afrikalı Cameron van der Burgh, 2 haftadır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Van der Burgh, Afrika'nın ilk eğitimli dünya rekoru sahibi ve bireysel erkek Olimpiyat Şampiyonu.

Van der Burgh, Afrika'nın ilk eğitimli dünya rekoru sahibi ve bireysel erkek Olimpiyat Şampiyonu.

Twitter hesabından açıklama yapan 31 yaşındaki Van der Burgh, "14 gündür koronavirüs ile mücadele ediyorum." şeklinde görüş belirtti. Genç ve sürekli spor yapan bir insan olduğunu hatırlatan Van der Burgh, sağlıklı olmasına rağmen virüsü ağır yaşadığını kaydetti.

2012 Londra Olimpiyatları 100 metre kurbağalamada altın madalya kazanan eski yüzücü şunları aktardı:

  • "En şiddetli semptom olan aşırı ateşin hafiflemesine rağmen, hala ciddi bir yorgunluk ve atlatamadığım şiddetli öksürük ile mücadele etmeye devam ediyorum. Eğer ufak bir yürüyüş yaparsam saatlerce bitkin kalıyorum."

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