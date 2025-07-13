Orkun Kökçü binlerce Beşiktaşlının önünde imzayı attı: Duygusal anlar yaşadı

Beşiktaş yeni transferi Orkun Kökçü için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği organizasyonda duygusal anlar yaşayan milli oyuncu, taraftarlara mesaj verdi. Tören sonrası sahaya gelen Kökçü, ilk kez 3'lü çektirdi. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş kadrosuna kattığı milli orta saha Orkun Kökçü için Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenledi.
Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Orkun Kökçü, kendisini siyah-beyazlılara bağlayan beş yıllık sözleşmeye imzayı attı.
Kulüp tarafından hazırlanan videoyu izleyen Kökçü'nün gözleri dolarken, duygusal anlar yaşadı.
Törende konuşan Orkun Kökçü, en büyük hayalinin gerçekleştiğini belirtti ve taraftarlara mesaj verdi.
"Sevgili ailem, dün uçaktan inerken heyecanlıydım. Burada daha da heyecanlandım, inanamıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Yönetim, ailem ve herkese teşekkür ederim. Dünyadaki en mutlu insan benim şu an."
"Takıma, hocalarımıza, başkanımıza ve bana destek olun. Allah'ın izniyle şampiyon olalım. En iyisi birazdan üçlü çektirmeye geleyim."
İmza töreni sonrası sahaya gelen Orkun Kökçü taraftarların isteğini kırmadı ve ilk üçlüsünü çektirdi.