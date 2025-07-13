Orkun Kökçü binlerce Beşiktaşlının önünde imzayı attı: Duygusal anlar yaşadı

'Dünyadaki en mutlu insan benim şu an'

'Dünyadaki en mutlu insan benim şu an'

"Sevgili ailem, dün uçaktan inerken heyecanlıydım. Burada daha da heyecanlandım, inanamıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Yönetim, ailem ve herkese teşekkür ederim. Dünyadaki en mutlu insan benim şu an."