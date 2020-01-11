Paranın değiştiremediği futbolcu: Sadio Mane

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Sadio Mane, bu sezonki üstün performansını, "Yılın Afrikalı Futbolcusu" unvanıyla taçlandırdı.

1992'den bu yana Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen organizasyonda Mane, birçok yıldız oyuncuyu geride bırakarak zirveye çıktı.

Bu sezonki performansıyla büyük çıkış yakalayan Liverpool'dan takım arkadaşı Muhammed Salah ile Manchester City'den Riyad Mahrez gibi iki önemli ismi geride bırakarak ödüle layık görülen Mane, Senegal'in son yıllarda yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olarak öne çıkıyor.

İkinci Senegalli oyuncu oldu

Eski futbolcu El Hadji Diouf'un (2001 ve 2002) ardından Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü 17 yıl sonra Senegal'e getiren Mane, bu ödülü ilk kez kazandı. Yıldız oyuncu ödülü kazanan 18. farklı futbolcu oldu.

27 yaşındaki Müslüman futbolcu, geçen yıl Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına önemli katkıda bulundu ve Senegal Milli Takımı formasıyla da Afrika Uluslar Kupası'nda ikincilik yaşadı.

"Aç kaldım, neden 10 Ferrari isteyeyim"

Afrika'da yılın futbolcusu ödül töreni sonrası basın mensuplarına poz veren Mane, kendisine "kral" diyen bir kişiye "Hayır, hayır. Ben kral değilim" yanıtını vererek gönülleri yeniden fethetti.

🗣Kral!



Mane: Hayır, hayır. Ben kral değilim. pic.twitter.com/zigX7UFD16 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 10 Ocak 2020

Tören sırasında yaptığı açıklamada ise bir kez daha ne kadar mütevazı bir futbolcu olduğunu kanıtlayan Mane, "Neden 10 Ferrari, 20 elmas saat ya da 2 uçak isteyeyim. Bunlar bana ve dünyaya ne yapabilir. Aç kaldım ve tarlada çalışmak zorundaydım. Çok zor dönem geçirdim. Benim eğitimim yok ama kazandığım her şeyi futbola borçluyum. Bu yüzden ülkeme yardım ediyorum" diyerek sevenlerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Sadio Mane: "Lüks evlere, arabalara, uçaklara ihtiyacım yok. Hayatın bana verdiklerini milletimle paylaşmayı tercih ederim." pic.twitter.com/k9Sr3ssewY — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 27 Kasım 2019

Babası yerel bir camide imam

Babası yerel bir camide imam olan Mane, Senegal'in Sedhiou köyünde 10 Nisan 1992'de doğdu, Bambali köyünde amcası ve kuzenlerinin de olduğu 10 kişilik evde büyüdü.

Okula maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemeyen Mane'nin çocukluğu çalışarak ve sokaklarda futbol oynayarak geçti. Mane'nin en büyük hayali futbolcu olmaktı. 15 yaşında yaşadığı yeri terk ederek Senegal'in başkenti Dakar'a giden Mane, futbol hayatına ülkesinin Generation Foot takımı ile başladı. Uzun süre geçmeden futbolcu izleme ekiplerinin ilgisini çeken Sadio Mane, 2011 yılında Fransa ekiplerinden Metz'in B takımına transfer oldu.

Bir sezon forma giydiği Fransa ekibinde 22 maça çıkıp, 2 gol atan Sadio Mane, 2012 yılında Salzburg tarafından transfer edildi. Mane, Avusturya ekibi ile ilk sezonunda 29 maça çıkarken, attığı 19 golle yıldızlaştı. Hızı ve tekniği ile adından söz ettiren Mane, Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekti.

Avusturya ekibiyle 87 resmi maçta toplam 45 gol atan Mane, 4 milyon euroya transfer olduğu Salzburg'dan 2014'te 23 milyon euroya İngiltere ekiplerinden Southampton'a geçiş yaptı. 25 gol atarak başarılı performansını burada da sürdüren Mane, 2016 yılında Liverpool'a 41 milyon euroya transfer oldu.

En değerli 5. futbolcu

Sadio Mane, Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda, piyasa değeri en yüksek oyuncular listesinde ilk 10'a girmeyi başardı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Ocak 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Mane, 155,6 milyon euro piyasa değeriyle 5. sırada yer aldı.

Kazandığı parayı hayır işlerine harcıyor

Beş vakit namaz kıldığını, Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve dinin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Mane, futbolcu kişiliğinin yanında hayırseverliğiyle de tanınıyor.

Yokluk içinde büyüyen Mane, paranın değiştirmediği futbolcu olarak anılıyor ve bu parayı hayır işlerine harcıyor. Doğduğu köye okul yaptıran Mane, cami ve hastane gibi birçok projeyle de halkına finansal destek sağladı.

Attığı gollerin ardından kutlamasını secdeye kapanarak yapan Mane'nin ne kadar mütevazı futbolcu olduğunu kanıtlayan görüntü ise bir maç sonrası yapılan paylaşım oldu. Bir caminin tuvaletini temizlerken kaydedilen videosuyla Mane, taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini kazandı.

Liverpool'un Müslüman futbolcusu Sadio Mane, Leicester City'i yendikleri maçın akşamında bir caminin abdesthanesinin temizlenmesine yardım etti. pic.twitter.com/fRC9hXFnr0 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 2 Eylül 2018

Takımının gol yükünü sırtlıyor

Bu sezon Premier Lig'de oynadığı 20 maçı da kaybetmeyen Liverpool, Mane'nin üstün performansı sayesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor.

Ligde 11 gol atarak takımının en skorer ismi olan Mane, lider durumdaki Liverpool'un gol yükünü sırtlayan isim oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 2 gole imza atan 27 yaşındaki oyuncu, takımının E Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turunda İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile eşleşmesinde de performansıyla önemli rol oynadı.