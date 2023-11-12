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Spor

Pendikspor-Samsunspor: 1-0

Süper Lig'de ateş hattından çıkma mücadelesi veren iki takımın maçında Pendikspor, Samsunspor'u tek golle mağlup etti. Maçın özet görüntülerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Selman Ağrıkan
15:29 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 15:31 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Maçtan ikili mücadeleler

Maçtan ikili mücadeleler

Lig'in 12. haftasında Pendikspor, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.




Pendikspor'a 3 puanı getiren golü, 47. dakikada Erencan Yarcımcı kaydetti. İstanbul ekibinin kalecisi Erdem Canpolat maçta kritik kurtarışlara imza attı.


Pendikspor bu galibiyetin arından puanını 13'e yükseltti. Samsunspor ise 8 puanda kaldı.


Süper Lig'in 13. haftasında Pensikspor deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Samsunspor da Beşiktaş'a konuk olacak.


Pendikspor-Samsunspor maç özetini izlemek için









#Süper Lig
#Pendikspor
#Samsunspor
31 dakika önce
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