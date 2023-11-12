Maçtan ikili mücadeleler
Lig'in 12. haftasında Pendikspor, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Pendikspor'a 3 puanı getiren golü, 47. dakikada Erencan Yarcımcı kaydetti. İstanbul ekibinin kalecisi Erdem Canpolat maçta kritik kurtarışlara imza attı.
Pendikspor bu galibiyetin arından puanını 13'e yükseltti. Samsunspor ise 8 puanda kaldı.
Süper Lig'in 13. haftasında Pensikspor deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Samsunspor da Beşiktaş'a konuk olacak.