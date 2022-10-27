Spor Formula 1 refleks testini Pitspor uyguladı, eğlenceli anlar yaşandı
MOTOR SPORLARI

Formula 1 refleks testini Pitspor uyguladı, eğlenceli anlar yaşandı

Formula 1'de pilotların start anındaki çıkışları, tüm yarışın gidişatını belirleyebiliyor. Pitspor, pilotların reaksiyon testlerini Albayrak Medya çalışanları ile denedi. Yayınlanan video kısa zamanda birçok kullanıcı tarafından ilgi gördü. Reaksiyon testinin eğlenceli videosuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Pitspordaki F1 pilotlarının reaksiyon testi eğlenceli görüntüleri ortaya çıkarttı!
Reaksiyon testi

Önde gelen motor sporu Formula 1'de start anları gibi birçok aksiyona sebep olmaktadır. Bu aksiyonların başlıca sebeplerinden biri de pilotların 5 kırmızı ışık söndüğünde verdikleri reaksiyondur.

Pilotların doğru zamanda yarışa başlamak ve yarış içerisinde meydana gelecek olaylarda hızlı ve doğru reaksiyon verebilmek için birçok refleks antrenmanı yaptığı bilinmektedir.

Pitspor hesabından paylaşılan videoda Albayrak Medya'da çalışanları arasında yapılan reaksiyon testleri eğlenceli anları beraberinde getirdi.

Yeni Şafak Spor, GZT, Tvnet, Lokma, Tümosan ofisleri çalışanlarıyla denenen reaksiyon testlerinde farklı dereceler ortaya çıktı.

İşte reaksiyon testi;

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Pit (@pitspor)'in paylaştığı bir gönderi

Teklif bile almıyor!

Teklif bile almıyor!

Yılık 4 milyon euro alıyordu şimdi teklif bile alamadı.
Derbide yok

Derbide yok

Galatasaraylı futbolcu iki maç men cezası aldı.
İmzayı atıyor

İmzayı atıyor

Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başlıyor.
50 milyon Euro verecekler

50 milyon Euro verecekler

​Fenerbahçe'nin eski yıldızı devlerin gözdesi haline geldi.
Dünyanın <br>en iyileri arasında

Dünyanın
en iyileri arasında

​Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi.
'Bir kalbe <br>iki sevda sığmaz'

'Bir kalbe
iki sevda sığmaz'

​Eski öğrencisinden Şenol Güneş'e gönderme.
Bilgilendirmeler<br>beğeni topluyor

Bilgilendirmeler
beğeni topluyor

Formula 1 içeriği üreten Pitspor, pilotların neden kilo kaybettiğini anlattı.
F1 yayıncılığına<br>yeni soluk

F1 yayıncılığına
yeni soluk

​Albayrak Medya alt markası Pitspor, yayın hayatına başladı.
Ustaya veda

Ustaya veda

Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı.
4'te 4 olsun

4'te 4 olsun

Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında bugün kritik maçlara çıkacak.
Uçakta <br>unutulmaz anlar

Uçakta
unutulmaz anlar

Şampiyonlar Ligi'nde üst tur sevincini havada yaşadılar.
KAP'a bildirildi

KAP'a bildirildi

​Beşiktaş, Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını açıkladı.
'Yeniden özür diliyorum'

'Yeniden özür diliyorum'

​Marc Bartra, Karim Benzema ile ilgili soruya cevap verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.