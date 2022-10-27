Formula 1 refleks testini Pitspor uyguladı, eğlenceli anlar yaşandı

Önde gelen motor sporu Formula 1'de start anları gibi birçok aksiyona sebep olmaktadır. Bu aksiyonların başlıca sebeplerinden biri de pilotların 5 kırmızı ışık söndüğünde verdikleri reaksiyondur.

Pilotların doğru zamanda yarışa başlamak ve yarış içerisinde meydana gelecek olaylarda hızlı ve doğru reaksiyon verebilmek için birçok refleks antrenmanı yaptığı bilinmektedir.

Pitspor hesabından paylaşılan videoda Albayrak Medya'da çalışanları arasında yapılan reaksiyon testleri eğlenceli anları beraberinde getirdi.

Yeni Şafak Spor, GZT, Tvnet, Lokma, Tümosan ofisleri çalışanlarıyla denenen reaksiyon testlerinde farklı dereceler ortaya çıktı.

İşte reaksiyon testi;