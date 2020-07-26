PTT 1.LİG

Play-Off finalinin adı belli oldu: Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek olan TFF 1. Lig Play-Off finalini hangi takımların oynayacağı belli oldu. Bursaspor'u 4-1 yenen Adana Demirspor, Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 yenen Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erkan Zengin, Bursaspor maçında takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı.

Erkan Zengin, Bursaspor maçında takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı.

Fotoğraf: Rüşan Anıl ATAR

Süper Lig'e yükselecek 3. ve son ekibin belli olacağı TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak.

TFF 1. Lig'i ilk 2 sırada bitiren Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belli olacağı play-off mücadelesinde rakiplerini saf dışı bırakan Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı.

Ligi 3. sırada bitiren Adana Demirspor, ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Bursaspor'u Adana'da 4-1'lik skorla geçti.

Fatih Karagümrük ise ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 yenerek yoluna devam etti.

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselme maçında 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak.

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