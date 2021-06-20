Polonya tur umutlarını son maça bıraktı

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"Peker'e özendi" manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu otel odasında video çektiğini itiraf etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden yayınladığı videolara özenen tavrını eleştiren Yeni Şafak Gazetesi'ni hedef aldı. Videolu paylaşımında, Peker'e benzer şekilde tehditler savuran Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Yeni Şafak manşetini alıntıladığı paylaşımında, tıpkı Peker gibi otel odasından video çektiğini itiraf etti. CHP liderinin, videoda kullandığı objeler üzerinden gelen eleştirilere ilişkin "Vermek istediğim mesaj neydi?" sorusuna ise, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "Birileri kasetlerle siyaseti dizayn etmekten vazgeçmedikçe, biz de bu kasetleri tartışmaktan vazgeçmeyeceğiz..." diyerek yanıt verdi.