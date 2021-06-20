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Polonya tur umutlarını son maça bıraktı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2020) E Grubu'nda İspanya ile Polonya 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polonya tur umutlarını son maça bıraktı
Polonyalı futbolcular İspanya maçından aldıkları bir puanla üst tur şansını devam ettirdi.

EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İspanya, bir penaltı atışından faydalanamadığı maçta Polonya ile 1-1 berabere kaldı.

İspanyollar, 25. dakikada Alvaro Morata'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk 45 dakikası bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Polonya 54. dakikada süper yıldızı Robert Lewandowski'nin attığı kafa golüyle maçta eşitliği yakaladı.

Bu golden yalnızca 4 dakika sonra penaltı vuruşu kazanan İspanya'da, topun başına geçen Gerard Moreno topu direğe nişanladı ve İspanya-Polonya maçı 1-1 sona erdi.

  • E Grubu'nda ikinci beraberliğini alan İspanya Slovakya'nın arkasında 2 puanla 3. sırada kaldı. İlk puanını alan Polonya ise son sırada yer alıyor.


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