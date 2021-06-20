Polonya tur umutlarını son maça bıraktı

EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İspanya, bir penaltı atışından faydalanamadığı maçta Polonya ile 1-1 berabere kaldı.
İspanyollar, 25. dakikada Alvaro Morata'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk 45 dakikası bu skorla tamamlandı.
⚽GOL! Alvaro Morata!! İspanya öne geçti...#EURO2020 #ESP #POL pic.twitter.com/T1scmpCzbx
⚽GOL! Alvaro Morata!! İspanya öne geçti...#EURO2020 #ESP #POL pic.twitter.com/T1scmpCzbx— TRT Spor (@trtspor) June 19, 2021
İkinci yarıya baskılı başlayan Polonya 54. dakikada süper yıldızı Robert Lewandowski'nin attığı kafa golüyle maçta eşitliği yakaladı.
⚽GOL! Robert Lewandowski'den harika bir kafa vuruşu! Polonya beraberliği yakaladı... #EURO2020 #ESP #POL pic.twitter.com/6HAN20QkjP
⚽GOL! Robert Lewandowski'den harika bir kafa vuruşu! Polonya beraberliği yakaladı... #EURO2020 #ESP #POL pic.twitter.com/6HAN20QkjP— TRT Spor (@trtspor) June 19, 2021
Bu golden yalnızca 4 dakika sonra penaltı vuruşu kazanan İspanya'da, topun başına geçen Gerard Moreno topu direğe nişanladı ve İspanya-Polonya maçı 1-1 sona erdi.
- E Grubu'nda ikinci beraberliğini alan İspanya Slovakya'nın arkasında 2 puanla 3. sırada kaldı. İlk puanını alan Polonya ise son sırada yer alıyor.