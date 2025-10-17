Potada dev randevu: Galatasaray MCT - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

Basketbol Süper Ligi’nde dev derbi heyecanı! Galatasaray MCT ile Fenerbahçe Beko, İstanbul’da kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. 19 Ekim Pazar günü 15.30’da oynanacak mücadele beIN Sports 5’ten canlı yayınlanacak. Bilet fiyatları, takım performansları ve derbiye dair tüm detaylar haberimizde.





Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray MCT - Fenerbahçe Beko derbisi, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 15.30’da başlayacak. Mücadele, basketbolseverler için beIN Sports 5 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.





Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak derbi, sadece parkede değil tribünlerde de büyük bir coşkuya sahne olacak.





Bilet fiyatları ve kategoriler

Derbi mücadelesi için satışa çıkan biletlerin fiyatları, koltuk kategorilerine göre değişiyor:

Court Side Yan 1. Sıra (P1): ₺9.000

Court Side Yan 2. Sıra (P2): ₺7.500

Pota Altı 1. Sıra (P1): ₺6.000

Pota Altı 2. Sıra (P2): ₺4.500

Tribün 1: ₺700

Tribün 4: ₺250

Basketbol tutkunları, sınırlı sayıdaki biletlerin hızla tükeneceği uyarısında bulunuyor.





Galatasaray MCT’nin son durumu

Galatasaray MCT, Basketbol Süper Ligi’nde son oynadığı Petkim Spor karşılaşmasını 80-75 kazanarak moral buldu. Sarı-kırmızılılar ayrıca Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) arenasında da Trieste karşısında 91-90’lık skorla sahadan galip ayrılmıştı. Koç Zvezdan Mitrović’in öğrencileri, derbi öncesinde hem ritim bulmuş hem de moral depolamış durumda.





Fenerbahçe Beko formda başladı

Fenerbahçe Beko cephesinde ise hem Süper Lig hem de EuroLeague temposu yüksek. Sarı-lacivertliler, ligde son olarak Pınar Karşıyaka’yı 87-73 mağlup etti. EuroLeague’de Dubai Basketbol karşısında alınan 93-69’luk yenilginin ardından, Bayern Münih galibiyetiyle (88-73) yeniden çıkışa geçti.

Koç Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri, derbiye yüksek tempoyla hazırlanıyor.





Derbi öncesi beklentiler