LİGUE 1

​PSG'den ayrılacak mı? Mbappe transfer kararını açıkladı

PSG'den ayrılacak mı? Mbappe transfer kararını açıkladı

Dünyanın en değerli futbolcusu olarak gösterilen 21 yaşındaki Mbappe yeni sezon da PSG forması giyeceğini söyledi. Fransız yıldız, "Kulübümle sözleşmem 2022'ye kadar devam ediyor. 50. yılın kutlanacağı bu özel sezonda PSG'de forma giymeye devam edeceğim" dedi.

Haber Merkezi AA
Mbappe, PSG formasıyla çıktığı 120 karşılaşmada 90 kez ağları sarstı.

Mbappe, PSG formasıyla çıktığı 120 karşılaşmada 90 kez ağları sarstı.

Fotoğraf: BENOIT TESSIER / Reuters

Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen ve birçok takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldız oyuncu Mbappe, gelecek sezon takımda kalacağını açıkladı.

"PSG'de forma giymeye devam edeceğim"

Bein Sports'a konuşan 21 yaşındaki Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'in gelecek ay 50. yıl dönümüne gireceğini hatırlatarak, "Kulübümle sözleşmem 2022'ye kadar devam ediyor. 50. yılın kutlanacağı bu özel sezonda PSG'de forma giymeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Mbappe'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 180 milyon euro.
Mbappe'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 180 milyon euro.

"Mbappe'yi satmaya hazır değiliz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan PSG'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel ise "Mbappe ile çalışmak her hoca için bir hediyedir. Sözleşmesi devam ediyor ve onu satmaya hazır değiliz. O bizim için son derece önemli, anahtar bir oyuncu" dedi.

"Neymar ile arasında harika bir iletişim var"

Mbappe ile takımın Brezilyalı yıldızı Neymar arasında sorunlar yaşandığı iddialarını da yalanlayan Tuchel, "Onunla Neymar arasında harika bir iletişim var. Bu takımdaki herkesi mutlu ediyor ve PSG'ye ciddi bir güç katıyor" diye konuştu.

Portre: Yaşından büyük futbolcu Mbappe
Yeni Şafak

Portre: Yaşından büyük futbolcu Mbappe

Gelecek yıllara damga vurması beklenirken daha şimdiden adı Ronaldo ve Messi ile birlikte anılmaya başlanan Fransızların 19'luk yeteneği Kylian Mbappe'nin bilinmeyen yönleri…


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