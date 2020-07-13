TFF 1. Lig'de heyecan dorukta: Süper Lig'e çıkacak ikinci takım son hafta belli olacak

TFF 1. Lig'de 33. haftada Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesinin ardından son haftada 4 ekipten biri daha Süper Lig vizesi alacak.

Ligde dün Adanaspor'u 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor'un ardından doğrudan Süper Lig'e yükselecek son takım için 4 aday bulunuyor.

Son hafta maçları öncesinde 59 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 58 puana sahip Adana Demirspor, 57 puana ulaşan Akhisarspor ve 56 puanlı Bursaspor ikinci sıra için iddiasını sürdürüyor.

Mehmet Altıparmak üst üst 3. kez çalıştırdığı takımları Süper Lig’e çıkardı Bu sezon Süper Lig’e ilk yükselen takım Hatayspor olurken, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak da ulaşılması zor bir rekora imza attı. Adanaspor deplasmanında alınan galibiyetle birlikte bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen ve Süper Lig’e yükselen Hatayspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, üst üste 3. kez Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi.2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor’u Süper Lig’e yükselten Altıparmak, geçtiğimiz sezon bu başarısını Gaziantep FK’nın başındayken tekrarlamıştı. Altıparmak bu kez Hatayspor’la Süper Lig’e yükselerek kırılması güç bir rekora imza attı.Hatayspor Süper Lig'e yükseldiMehmet Altıparmak üst üste 2 sezonda elediği takımları Süper Lig’e çıkarttıPlay-Off’ta elediklerini, bir sonraki sene Süper Lig’e taşıdı2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor’u Play-Off’la Süper Lig’e yükselten Altıparmak, bir sonraki sezon da Gaziantep FK ile Play-Off şampiyonluğu yaşamıştı. Altıparmak bu kez bitime 1 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşadı ve Play-Off’u beklemeden Süper Lig’e yükseldi. Mehmet Altıparmak’ın bir diğer ilginç istatistiği ise, Play-Off finalinde mağlup ettiği takımları bir sonraki sezon Süper Lig’e taşıması oldu.Mehmet Altıparmak: Şampiyonluk Hatay halkına armağan olsun2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor’un başında Play-Off finalinde penaltılar sonucu Gaziantep FK’yı eleyen Mehmet Altıparmak, bir sonraki sezonda ise Gaziantep FK’nın teknik direktörü olarak Play-Off finalinde Hatayspor’u penaltı atışları sonucu geçmişti. Altıparmak, üst üste 2 sezonda elediği takımları Süper Lig’e taşımayı başardı.Galeri: Hatayspor Süper Lig'e çıktı, Hataylılar sokağa döküldü

Dört takımın Süper Lig'e direkt katılma ihtimali bulunuyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son hafta kendi evinde Cesar Grup Ümraniyespor'u mağlup etmesi halinde geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönecek. Erzurum ekibinin olası puan kaybında takipçilerinin alacağı sonuçlar ikinciyi belirleyecek.

Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselebilmesi için Erzurumspor'un puan kaybetmesi ve Adana ekibinin galip gelmesi gerekiyor. Sezon sonunda iki takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Adana Demirspor veya üç ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor ve Bursaspor arasındaki puan eşitliklerinde Adana Demirspor rakiplerini geride bırakacak.

Akhisarspor'un Süper Lig vizesi alabilmesi için Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yenilmesi, Adana Demirspor'un puan kaybetmesi ve Akhisarspor'un kazanması gerekiyor. Sezon sonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor'un aynı puana gelmeleri halinde üst sırada yer alacak ekibi genel averaj belirleyecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 13, Akhisarspor'un 9 averajı bulunuyor.

Bursaspor'un Süper Lig'e yükselebilmesi için Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adana Demirspor'un yenilmesi, Akhisarspor'un en fazla 1 puan almasının yanı sıra genel averajda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u geçmesi gerekiyor. Bursaspor son haftaya 10, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 averajla giriyor.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak maçı vinç üzerinde izledi TFF 1. Lig’in 33. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Ümraniyespor’a konuk olurken, Adana ekibinin başkanı Murat Sancak cezası nedeniyle mücadeleyi saha kenarındaki vinçten izledi.TFF 1. Lig’in 33. haftasında Ümraniyespor deplasmanında boy gösteren Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edemedi. Ekim ayında aldığı 421 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle mücadeledeki yerini alamayan Murat Sancak, Ümraniye Şehir Stadı’nın hemen yanında bulunan arazide kurulan vinçten maçı takip etti.Stadı gören bir noktaya getirilen vincin üzerine çıkan Murat Sancak, karşılaşmayı dikkatle takip etti.

1. Lig'de play-off'a son bilet

TFF 1. Lig'de son hafta maçlarının ardından play-off eşleşmeleri de belli olacak.

Son haftaya 53 puanla 6. sırada giren Fatih Karagümrük ile 51 puanlı Altay'dan biri play-off bileti alacak son takım olacak. Son haftada Fatih Karagümrük'e en az 1 puan play-off için yeterli olacak. Altay'ın 6. duruma gelebilmesi için Fatih Karagümrük'ün yenilip Altay'ın Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor.

Süper Lig’e giriş yapıyoruz😎#Hatayspor #AsiŞehirKazandı pic.twitter.com/HwlYL2jOA1 — Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 13, 2020

TFF 1. Lig'den düşecek 3. takım son haftada belli olacak

Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından lige veda edecek son ekip Osmanlıspor veya Boluspor olacak. Boluspor, Eskişehirspor deplasmanında en az 1 puan aldığı takdirde Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının sonucuna bakmaksızın lige tutunacak.

Osmanlıspor'un ligde kalabilmesi için Boluspor'un mağlup olup, kendisinin kazanması gerekiyor.

TFF 1. Lig'de son hafta programı

1. Lig'de 34. ve son haftada oynanacak maçlar şöyle:

Eskişehirspor-Boluspor

Fatih Karagümrük-Adanaspor

Akhisarspor-Keçiörengücü

Adana Demirspor-İstanbulspor

Giresunspor-Altay

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor

Hatayspor-Bursaspor

Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor

Ekol Göz Menemenspor-Altınordu

TFF 1. Lig puan durumu

