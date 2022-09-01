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Rezerv Lig kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısında kulüplerden gelen istek doğrultusunda sezon başında yürürlüğe giren Rezerv Lig uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rezerv Lig kaldırıldı mı? İşte TFFnin açıklaması
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısında kulüplerden gelen istek doğrultusunda sezon başında yürürlüğe giren Rezerv Lig uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Kulüpler Birliği'nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir. Kulüplerimizin talebi doğrultusunda U19 Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Rezerv Lig puan durumu, Rezerv Lig tescil edilecek mi? Şampiyon kim olacak?

Rezerv Lig'in kaldırılmasıyla birlikte oluşan puan durumu şu şekilde:

Galatasaray - 12p

Beşiktaş - 9p

Trabzonspor - 4p

Fenerbahçe - 1p

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