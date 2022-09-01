Rezerv Lig kaldırıldı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın tacizlerine sert tepki: Tehlikeli sonuçları olabilir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik TFF binasına yapılan saldırıya ilişkin olarak, "Sayın Büyükekşi ile görüştüm. Olay daha yeni gerçekleşmiş ve emniyetimizce bütün yönleri ile araştırılıyor." ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın tacizlerine tepki gösteren Çelik, "Uçaklarımıza Girit Adasında konuşlandırılmış S-300’ler vasıtasıyla radar kitlemesi yapılması NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. Uçaklarımıza radar kitlemesi yapılması NATO literatüründe düşmanca yaklaşımdır. Tehlikeli sonuçları olabilir" ifadelerini kullandı.