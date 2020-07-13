Rıdvan Dilmen'den ses getiren şampiyonluk senaryosu

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'deki nefes kesen şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. Dilmen, Başakşehir'in gevşek bir oyun sergilediğini belirtirken şampiyonluk yarışının son maça kalabileceğini ifade etti.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Ne Konyaspor'u ne de Başakşehir'i böyle gördüm. Başakşehir, umduğum bir Başakşehir değil, bir başka Başakşehir. 2. yarı Başakşehir'in sahada döneceği fikrindeyim. Başakşehir sanki afyon koklatmışlar gibi, bir tuhaf. Başakşehir'in her an her şeyi yapabilecek oyuncuları var. Trabzonspor ikinci golü mutlaka atmalı. Denizli'de üçüncü kaleci var diye uzaktan 5-6 tane şut çektiler. Trabzonspor için lig bitmiş olarak bakılıyordu, biz de 'Başakşehir %85 şampiyon' dedik ama işte futbol böyle bir şey.

Trabzonspor'un artık çok dikkatli olması gerekiyor. Başakşehir her şeye rağmen buradan maçı çevirebilecek bir takım. Trabzonspor ikiyi atmazsa sıkıntı yaşayabilir. Konyaspor da müthiş oynuyor, derslik goller attılar. 'Bugüne kadar neredeydiniz?' dedirttiler. Başakşehir geçen hafta çok yavaş oynuyordu, iki duran toptan attı ve kazandı. Hafif sallanma vardı. Konyaspor'a karşı maçın başında öne geçtiler ama sonrasında muhteşem Konyaspor golleri gördük. Başakşehir çok large oynuyor ama Trabzonspor'un rakibi artık kendisi"



