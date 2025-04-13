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Rıza Çalımbay'dan maç sonu hakeme tepki: "Öyle bir faul yok!"

Rıza Çalımbay'dan maç sonu hakeme tepki: "Öyle bir faul yok!"

21:2413/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe yenilgisi sonrası hakem Yasin Kol'un kararlarına tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig 31. haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Yenilginin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay basın toplantısında soruları yanıtladı.


Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şöyle:

"Bu maça her şey olarak iyi hazırlandık. Maça da çok iyi başladık, pozisyonlarımız vardı. Hakemin verdiği faulü kabul etmiyorum! Öyle bir faul yok! Öyle yerde faul yaparsan... Devre bitmek üzereydi. 43. dakikada gol yedik. İkinci yarıda gol attık. Ondan sonra pozisyonlar kötü olmaya başladı. Sakatlanan ve yorulanlar oldu. Yenilmemesi gereken gollerdi. Puan alacağımız maçtı ama istediğimiz gibi olmadı maalesef."





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