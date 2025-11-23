Yeni Şafak
Rizespor'dan maç sonu bir tepki paylaşımı daha

22:3123/11/2025, Pazar
Hakem Çağdaş Altay
Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, 2-0 önde olduğu maçta Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldu. Karadeniz ekibi son düdüğün ardından karşılaşmadaki hakem Çağdaş Altay yönetimine tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.


Karadeniz ekibi, 2-0 önde olduğu karşılaşmadan 5-2 mağlubiyetle ayrıldı. Maç esnasında hakem yönetime tepki paylaşımı yapan mavi-yeşilliler, son düdüğün ardından da hakem Çağdaş Altay'a bir kez daha tepki gösterdi.


Rizespor maç sonu paylaşımında, "Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz." ifadesine yer verdi. Ayrıca fotoğrafta hakem görüntüsünün üzerine kırmızı kart sansürü uygulandı.


MAÇ OYNANIRKEN İSE SÜPÜRGE GÖNDERMESİ




