Spor Ronaldoda son dakika gelişmesi Anlaştığı takımı açıkladılar
TRANSFER

Ronaldo'da son dakika gelişmesi: Anlaştığı takımı açıkladılar

Manchester City'nin Cristiano Ronaldo ile anlaşma sağladığı ve İngiliz ekibinin Juventus'la takas konusunda görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldoda son dakika gelişmesi: Anlaştığı takımı açıkladılar
Juventus formasıyla çıktığı 134 maçta 101 gol atma başarısı gösterdi.

Juventus'tan ayrılacağı konuşulan ve hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan Ronaldo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Manchester City, Portekizli yıldızla anlaşma sağladı.

İngiliz ekibinin Ronaldo'nun transferine karşılık Sterling'i takasta kullanmak istediği, Juventus'un ise Gabriel Jesus'u talep ettiği aktarıldı.

İki kulübün takas konusunu çözmesi durumunda Cristiano Ronaldo'nun City ile sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

"Asla formasını giymem" dediği takım Cristiano Ronaldo'yu istiyor
SPOR
"Asla formasını giymem" dediği takım Cristiano Ronaldo'yu istiyor

Portekizce konuşmaya çalışan çocuğa Ronaldo'dan destek: Ona neden gülüyorsunuz? Denemekten korkmuyor
OYNAT 00:54
Portekizce konuşmaya çalışan çocuğa Ronaldo'dan destek: Ona neden gülüyorsunuz? Denemekten korkmuyor
2014 yılında bir ürün tanıtımının basın toplantısı için Japonya'da bulunan Cristiano Ronaldo, Lyota adında Japon bir çocuğun Portekizce sorusuyla karşılaştı. Telaffuzundan dolayı salondan gülme sesleri yükselince Ronaldo, 'Ona neden gülüyorsunuz? O iyi Portekizce konuşuyor. Bu iyi bir şey. Onun için mutlu olmalısınız. Denemekten korkmuyor.' diyerek çocuğa destek oldu. O anlar sosyal medyada da paylaşım rekoru kırdı.


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