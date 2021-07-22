Spor "Asla formasını giymem" dediği takım Cristiano Ronaldoyu istiyor
TRANSFER

"Asla formasını giymem" dediği takım Cristiano Ronaldo'yu istiyor

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Juventus'taki geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo'yu transfer gündemine aldığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Asla formasını giymem dediği takım Cristiano Ronaldoyu istiyor
Juventus formasıyla çıktığı 133 maçta 101 gol atma başarısı gösterdi.

Serie A takımı Juventus'ta forma giyen Ronaldo'nun yüksek maaşı nedeniyle İtalyan ekibinden ayrılabileceği konuşulurken, transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Adı PSG ve eski takımı Manchester United ile anılan 36 yaşındaki yıldız futbolcu için Manchester City'nin de devreye girdiği belirtildi.

City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Barcelona'ya transfer olan Agüero'nun boşluğunu Ronaldo ile doldurmak istediği kaydedildi.

"City'e transfer olmam" demişti

İtalyan basınında Cristiano Ronaldo'nun Manchester City'e transfer olabileceği konuşulurken, İngiliz basınında ise yıldız futbolcunun Real Madrid forması giydiği dönemde 'Bir Manchester Unitedlı olarak asla Manchester City'ye transfer olmam" sözlerine yer verilerek transfer ihtimalinin düşük olduğu aktarıldı.

2003-2009 yılları arasında Manchester United'da oynamıştı.
2003-2009 yılları arasında Manchester United'da oynamıştı.

Cristiano Ronaldo en çok zorlandığı defansı seçti: Nefes almana bile izin vermezdi
SPOR
Cristiano Ronaldo en çok zorlandığı defansı seçti: Nefes almana bile izin vermezdi
Abone Ol Google News
Ege Denizinde deprem

Ege Denizi'nde deprem

Muğla açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.
Dört bölgeye uyarı

Dört bölgeye uyarı

​Meteoroloji yarın için son tahminlerini açıkladı.
İstanbul 2 ilçesi ile Sakarya, Kocaeli ve Düzcede denize girişlere izin verilmiyor

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili iddialara yalanlama.

​Şile'de bir kişi boğuldu, iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

​Tahliye edildikten sonra yıkımına başlanacak.

Aralarında sorumlunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı.

​Heyelan sonrası bölgede gezen çoban buldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.