"Asla formasını giymem" dediği takım Cristiano Ronaldo'yu istiyor

Serie A takımı Juventus'ta forma giyen Ronaldo'nun yüksek maaşı nedeniyle İtalyan ekibinden ayrılabileceği konuşulurken, transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Adı PSG ve eski takımı Manchester United ile anılan 36 yaşındaki yıldız futbolcu için Manchester City'nin de devreye girdiği belirtildi.
City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Barcelona'ya transfer olan Agüero'nun boşluğunu Ronaldo ile doldurmak istediği kaydedildi.
"City'e transfer olmam" demişti
İtalyan basınında Cristiano Ronaldo'nun Manchester City'e transfer olabileceği konuşulurken, İngiliz basınında ise yıldız futbolcunun Real Madrid forması giydiği dönemde 'Bir Manchester Unitedlı olarak asla Manchester City'ye transfer olmam" sözlerine yer verilerek transfer ihtimalinin düşük olduğu aktarıldı.