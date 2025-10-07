Sambocu Ceylin Mutiş dünya üçüncüsü

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun açıklamasına göre Ceylin, Endonezya’nın Bogor kentindeki organizasyonda 3'üncülük elde etti.

Sambo bir dövüş sporudur ve Greko-Romen güreşi ve serbest stil güreşle birlikte Dünya Güreş Şampiyonası'nda UWW tarafından yönetilen tanınmış bir amatör güreş stilidir. Dünya çapında uygulanan sambo, Sovyet kökenli bir dövüş sanatıdır.