Sambocu Ceylin Mutiş dünya üçüncüsü

Dünya Gençler ve Yıldızlar Sambo Şampiyonası'na katılan Ceylin Mutiş, yıldız kadınlar 50 kiloda bronz madalya kazandı.
Sambocu Ceylin Mutiş, yıldızlarda dünya 3'üncüsü oldu.
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun açıklamasına göre Ceylin, Endonezya’nın Bogor kentindeki organizasyonda 3'üncülük elde etti.
Sambo bir dövüş sporudur ve Greko-Romen güreşi ve serbest stil güreşle birlikte Dünya Güreş Şampiyonası'nda UWW tarafından yönetilen tanınmış bir amatör güreş stilidir. Dünya çapında uygulanan sambo, Sovyet kökenli bir dövüş sanatıdır.