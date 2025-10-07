Yeni Şafak
Sambocu Ceylin Mutiş dünya üçüncüsü

17:347/10/2025, Salı
AA
Ceylin Mutiş madalyasını aldı.
Ceylin Mutiş madalyasını aldı.

Dünya Gençler ve Yıldızlar Sambo Şampiyonası'na katılan Ceylin Mutiş, yıldız kadınlar 50 kiloda bronz madalya kazandı.

Sambocu Ceylin Mutiş, yıldızlarda dünya 3'üncüsü oldu.


Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun açıklamasına göre Ceylin, Endonezya’nın Bogor kentindeki organizasyonda 3'üncülük elde etti.


Sambo nedir?

Sambo bir dövüş sporudur ve Greko-Romen güreşi ve serbest stil güreşle birlikte Dünya Güreş Şampiyonası'nda UWW tarafından yönetilen tanınmış bir amatör güreş stilidir. Dünya çapında uygulanan sambo, Sovyet kökenli bir dövüş sanatıdır.




#Yıldızlar Sambo Şampiyonası
#Ceylin Mutiş
#Endonezya
