Şampiyon Denizlispor

Spor Toto 1. Lig'de normal sezon bugün oynanan 5 maçla sona erdi.

Deplasmanda İstanbulspor'u mağlup eden Abalı Denizlispor, Gençlerbirliği'nin de Adana Demirspor'a yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan etti.





Play-off'a kalanlar

Denizlispor ile Gençlerbirliği'nin Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'de; Hatayspor, Adana Demirspor, Osmalıspor ve Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükselen üçüncü ekip olmak için ter dökecek.

Eşleşmeler şöyle;

Hatayspor-Adana Demirspor

Osmanlıspor-Gazişehir

Düşenler

Karabükspor, Elazığspor ve Afyonspor'un küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşmişti.

34 hafta sonunda Spor Toto 1. Lig'de oluşan puan durumu;