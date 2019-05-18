PTT 1.LİG

Şampiyon Denizlispor

Spor Toto 1. Lig'de normal sezon bugün oynanan maçlarla sona erdi. Süper Lig'e yükselen Denizlispor ligi ilk sırada bitirirken, play-off'a kalma başarısı gösteren takımlar da belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizlispor 4. kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Denizlispor 4. kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Fotoğraf: Emin Mengüarslan / AA

Spor Toto 1. Lig'de normal sezon bugün oynanan 5 maçla sona erdi.

Deplasmanda İstanbulspor'u mağlup eden Abalı Denizlispor, Gençlerbirliği'nin de Adana Demirspor'a yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan etti.


Play-off'a kalanlar

Denizlispor ile Gençlerbirliği'nin Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'de; Hatayspor, Adana Demirspor, Osmalıspor ve Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükselen üçüncü ekip olmak için ter dökecek.

  • Eşleşmeler şöyle;
  • Hatayspor-Adana Demirspor
  • Osmanlıspor-Gazişehir

Düşenler

Karabükspor, Elazığspor ve Afyonspor'un küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşmişti.

34 hafta sonunda Spor Toto 1. Lig'de oluşan puan durumu;

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