Şampiyon Denizlispor

Spor Toto 1. Lig'de normal sezon bugün oynanan 5 maçla sona erdi.
Deplasmanda İstanbulspor'u mağlup eden Abalı Denizlispor, Gençlerbirliği'nin de Adana Demirspor'a yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan etti.
Play-off'a kalanlar
Denizlispor ile Gençlerbirliği'nin Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'de; Hatayspor, Adana Demirspor, Osmalıspor ve Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükselen üçüncü ekip olmak için ter dökecek.
- Eşleşmeler şöyle;
- Hatayspor-Adana Demirspor
- Osmanlıspor-Gazişehir
Düşenler
Karabükspor, Elazığspor ve Afyonspor'un küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşmişti.
34 hafta sonunda Spor Toto 1. Lig'de oluşan puan durumu;
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