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Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekiliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi bugün İstanbul’da yapılacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki kura sırasında geçen sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Liginde takımlar hangi torbada?
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi’nde saat 19.00’da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2021- 2022 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. Devler Ligi’nde grup maçları, 6-7 Eylül’de başlayıp 1-2 Kasım’da sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid’in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 10 Haziran 2023’te İstanbul’un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Devler Ligi’nde takımların torbalara göre dağılımı:


  • 1. torba
  • R. Madrid, M. City, B. Münih, Milan, PSG, Porto, E. Franfurt, Ajax
  • 2. torba
  • Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, A. Madrid, Sevilla, Tottenham, Leipzig
  • 3. torba
  • B. Dortmund, Salzburg, S.Donetsk, Inter, Napoli, Benfica, S.Lizbon, B.Leverkusen
  • 4. torba
  • Marsilya, C. Brugge, Celtic, V. Plzen, M. Haifa, Kopenhag, Rangers, D.Zagreb

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