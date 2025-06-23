Şampiyonluğu su altında kutladılar

Su altında Eskişehirspor pankartı açtılar.
Eskişehirsporlu 7 dalgıçtan oluşan grup, İzmir’de denizde 26 metre derinlikte "Şampiyon ES-Es" yazılı pankartı açtı
Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olmuş ve 3. Lig'e yükselmişti.
Eskişehir Tulpar Tüplü Dalış Gurubu, Eskişehirspor’un şampiyonluğunu dalış yaparak kutladı.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde denizin 26 metre derinine dalış gerçekleştiren 7 kişiden oluşan gurup, üzerinde "Şampiyon ES-Es" yazılı pankartı açtı. Bu anları sualtı kamerası ile kaydeden grup üyeleri, keyifli anlar yaşadı.
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