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Şampiyonluğu su altında kutladılar

Şampiyonluğu su altında kutladılar

15:1323/06/2025, Pazartesi
IHA
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Su altında Eskişehirspor pankartı açtılar.
Su altında Eskişehirspor pankartı açtılar.

Eskişehirsporlu 7 dalgıçtan oluşan grup, İzmir’de denizde 26 metre derinlikte "Şampiyon ES-Es" yazılı pankartı açtı

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olmuş ve 3. Lig'e yükselmişti.


Eskişehir Tulpar Tüplü Dalış Gurubu, Eskişehirspor’un şampiyonluğunu dalış yaparak kutladı.


İzmir’in Seferihisar ilçesinde denizin 26 metre derinine dalış gerçekleştiren 7 kişiden oluşan gurup, üzerinde "Şampiyon ES-Es" yazılı pankartı açtı. Bu anları sualtı kamerası ile kaydeden grup üyeleri, keyifli anlar yaşadı.




#3. Lig
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