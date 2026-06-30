Samsunspor'un yeni kalecisi belli oldu

"Şu ana kadar 2 yerli ve 1 yabancı oyuncu ile anlaşma sağladık. Özellikle kaleci Bilal Bayazıt, ilk kamp döneminde takımımızla birlikte olacak. Diğer oyuncular ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu oyuncuların kendileriyle anlaşma sağladık ancak kulüpleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Onları da ilk kamp dönemine yetiştirmeye çalışacağız. Dünya Kupası nedeniyle diğer kulüpler de transfere hız vermedi. Süper Lig'de sezon 15 Ağustos'ta açılacak. Yani önümüzde 45 günlük zaman dilimi var. İhtiyaç olan bölgelere mutlaka transfer yapacağız. Sözleşmesi biten 4 oyuncunun dışında takımımızdan ayrılan başka oyuncu yok. Bunun dışında geçen yıl kiralık olarak verdiğimiz Arbnor Muja ve bazı yerli oyuncular takıma dönecek."