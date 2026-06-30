Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor'un yeni kalecisi belli oldu

Samsunspor'un yeni kalecisi belli oldu

14:1030/06/2026, Salı
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Bilal Bayazıt son olarak Kayserispor forması giymişti.
Bilal Bayazıt son olarak Kayserispor forması giymişti.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, kaleci Bilal Bayazıt'ın da arasında bulunduğu birisi yabancı 3 oyuncuyla anlaşma sağladıklarını bildirdi.

Basın sözcüsü Suat Çakır ile yönetim kurulu üyeleri, Samsunspor'un kuruluşunun 61. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende anıta çelenk bıraktı.


Çakır, burada gazetecilere, kulübün 61. yılını coşkulu şekilde kutlayacaklarını söyledi. Kulübün 61 yıllık tarihinin 34 yılında yönetici olarak görev yaptığını anlatan Çakır, bundan gurur duyduğunu dile getirdi.

Çakır, yeni sezon hazırlıkları için futbolcuların 5-6 Temmuz tarihlerinde tesislerinde toplanacağını, ilk dönem kamp çalışmasını yaptıktan sonra Hollanda'da çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, şöyle devam etti:


"Şu ana kadar 2 yerli ve 1 yabancı oyuncu ile anlaşma sağladık. Özellikle kaleci Bilal Bayazıt, ilk kamp döneminde takımımızla birlikte olacak. Diğer oyuncular ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu oyuncuların kendileriyle anlaşma sağladık ancak kulüpleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Onları da ilk kamp dönemine yetiştirmeye çalışacağız. Dünya Kupası nedeniyle diğer kulüpler de transfere hız vermedi. Süper Lig'de sezon 15 Ağustos'ta açılacak. Yani önümüzde 45 günlük zaman dilimi var. İhtiyaç olan bölgelere mutlaka transfer yapacağız. Sözleşmesi biten 4 oyuncunun dışında takımımızdan ayrılan başka oyuncu yok. Bunun dışında geçen yıl kiralık olarak verdiğimiz Arbnor Muja ve bazı yerli oyuncular takıma dönecek."


Çakır, Samsunspor'un yeni sezonda ilk 5 içinde yer alarak Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.




#Samsunspor
#Bilal Bayazıt
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
NATO YASAKLARI BAŞLADI MI? NATO zirvesinde yasaklar neler, nerelerde uygulanacak?