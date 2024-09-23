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Selçuk İnan Trabzonspor maçı sonrası konuştu: 'İşimiz kolay değil'

Selçuk İnan Trabzonspor maçı sonrası konuştu: 'İşimiz kolay değil'

22:5223/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Selçuk İnan
Selçuk İnan

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor maçının ardından soruları yanıtladı. Yeni bir takım olduklarını vurgulayan İnan, "Yeni bir takımız. 5-6 tane oyuncu ilk defa birbiriyle oynadı. İşimiz kolay değildi, yine kolay değil. Bu takım, iyi bir takım olacak." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.


Maçın ardından teknik direktör Selçuk İnan basın toplantısında konuştu.


Teknik direktör Selçuk İnan'ın açıklamaları şöyle;

"Geçen hafta söylediğim gibi, 9. gün, 3. maçımız. Geçen hafta bir serzenişim olmuştu. Bugün yine bir büyük takımla oynadık. 9 gün, 3 maç, 2'si deplasman ve 2'si büyük takım, nereye varmak istiyorum, oyuncularımı tebrik ediyorum."


"Yoğun bir tempoda bu maçları oynadılar. Kazanmaya yakın olan bizdik, istediğimiz pozisyonları bulduk. Önemli pozisyonlara girdik. İyi mücadele etti takım."


"Yeni bir takımız. 5-6 tane oyuncu ilk defa birbiriyle oynadı. İşimiz kolay değildi, yine kolay değil. Bu takım, iyi bir takım olacak. Kim olursa olsun sahaya kazanmak için sahaya çıkacak. Mücadelesinden dolayı takımımla gurur duyuyorum."





#Gaziantep FK
#Selçuk İnan
#Trabzonspor

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