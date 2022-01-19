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Genç oyuncu 2. Lig’den Süper Lig’e transfer oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor forması giyen 21 yaşındaki ön libero Selimcan Temel, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a transfer oldu.

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Haber Merkezi İHA
Selimcan Temel 2. Lig’den Süper Lig ekibi Hatayspora transfer oldu
Selimcan Temel

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren İnegölspor’un Başkanı Kani Ademoğlu, futbolcuları Selimcan Temel’in transferi için Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile anlaştıklarını açıkladı.

"Sonraki satıştan yüzde 10 pay alacağız"

Ademoğlu, yaptığı açıklamada, "Hatayspor geçtiğimiz yıldan beri takip ettiği oyuncumuz Selimcan Temel’in transferi için kulübümüzle iletişime geçti. Yaptığımız görüşme neticesinde Selimcan kardeşimizin Hatayspor’a transferi gerçekleşti. Selimcan’ın bir dahaki transferinden kulübümüz yüzde 10 pay alacak. Selimcan Temel’e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Süper Lig’de başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun. İnegöl’ü ve İnegölspor’u en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

  • 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 20 maçta süre aldı.
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